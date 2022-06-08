鄧振中將出席WTO部長會議 聚焦疫苗專利等3議題

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行政院政務委員鄧振中（圖）10日將率團出發，參與在瑞士日內瓦舉行的WTO部長會議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北8日電）世界貿易組織（WTO）部長會議將於12日在瑞士日內瓦舉行，行政院政務委員鄧振中10日將率團出發與會。本次部長會議將聚焦漁業補貼、疫苗專利權、WTO改革等3大議題，鄧振中將代表台灣在部長會議中表達我方立場，並把握機會與WTO各國進行雙邊會談。

WTO部長級會議將於6月12日在瑞士日內瓦舉行，鄧振中將在10日率團出發與會。

出發前夕，鄧振中今天接受網路節目「新聞不芹菜」節目專訪，他表示，WTO是重要國際經貿多邊組織，擁有160多個會員國，會中討論議題與各國發展息息相關。按照WTO章程規定，應兩年召開一次部長會議檢討進展，但因疫情影響，去年原本預定召開的部長會議延後至今年舉行。

鄧振中表示，本次部長會議討論有三大方向，第一，環境資源部分，如何消除各國漁業補貼，例如汽油補貼、貸款補助等，減少濫捕情形，希望在漁業資源部份有所規範。

第二項議題是與疫情相關，尤其是疫苗不足隱含諸多原因，其一是專利制度綑綁，目前僅許可有專利權國家、企業製造疫苗，但開發中國家希望放寬專利規定，協商過程產生對立，這項議題已談判兩年。

第三，WTO需要改革，以美國說法，中國占盡組織所有好處，「中國參加WTO20年，貿易成長幾十倍，拿走世界各國市場」，導致各國與中國貿易都是逆差，其中美國對中逆差就高達3000多億美元，但各國出口至中國商品又受限很多規定，美國認為是規範不足才造成這種現象。

然而，中國對改善這種現象毫無動作，逼得美國拿出殺手鐧，讓談判沒法進行，「但僵下去對世界經濟發展會造成很大傷害」。

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鄧振中進一步說明，WTO希望找出解方，例如改為志同道合貿易夥伴各自簽署一套規範等，「總是要讓WTO繼續運作」，否則各國紛設貿易障礙與補貼措施，並非好事，尤其台灣又是貿易導向國家，穩定的貿易制度才有利經濟發展。

鄧振中表示，這次前往日內瓦出席WTO部長會議，除了在會議中代表台灣明確表達立場外，也會趁此機會與各國進行雙邊會談。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1110608