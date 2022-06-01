台美經貿重大突破 建立談判架構邁向自由貿易協定

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（中央社記者曾智怡台北1日電）美國與台灣今天宣布啟動21世紀貿易倡議，行政院政務委員鄧振中晚間表示，「我等了30年」，這是台美經貿關係重大突破，雙方將建立貿易談判架構，且皆具高度企圖心，同意加速談判，目標簽訂一項或多項協定。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）今天晚間7時30分與鄧振中舉行視訊會議，雙方發起「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），行政院在會議結束後召開「深化台美經貿關係重大成果記者會」，由鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院發言人羅秉成出席說明結果。

鄧振中表示，根據此倡議，台美將啟動貿易談判，以便在未來獲得高標準、具經濟利益的貿易協定，並會在此目標之下展開11項議題談判，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業貿易、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟。

雙方並同意首次會議將在月底於美國華府舉行，鄧振中表示，首次會議採面對面形式，由他和美國貿易代表署（USTR）代表、副代表召開，確切人選尚不確定，「但一定有代表性」；未來應為不定期舉行，但過程中工作談判階層一定會密切交流，畢竟雙方都同意要加速談判，「雙方都有很高的企圖心，能在最短期間產生最大效果。」

針對此倡議對台美經貿關係的意義，鄧振中表示，多年來台灣期望和美國展開貿易談判，現在終於可以開始正式啟動談判，「可說是台美經貿發展歷史性突破」，未來將在雙方同意狀況下，簽署一項或多項貿易協定；雙方談判議題廣泛，但都是對台美發展最有利議題，未來也會與時俱進、擴大範圍。

鄧振中指出，在拜登政府並無關稅談判授權下，倡議重點是利用堆積木方式，推動各項協議簽署，待未來時機成熟完成簽訂自由貿易協定；因涵蓋範圍廣且深入，花費時間、人力將超越以往，會尋求政府部會、企業、智庫意見，爭取台灣最大利益。

鄧振中並說，此倡議也有助於台灣和全球經濟連結，加速台灣雙邊、多邊經貿談判。

美國主導的印太經濟架構（IPEF）首輪名單未納入台灣，但鄧振中和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月20日在泰國曼谷的會談，提到會深化台美經貿關係，並於數週內有嶄新作法。

鄧振中表示，此倡議和台灣爭取參加IPEF是並行且相輔相成，會持續爭取參加；他點出，IPEF有4大支柱，而此倡議正包含IPEF貿易支柱的所有內涵，同時觸及其他3項支柱，例如供應鏈、減碳、反貪污部分內容，顯示台灣在剩下3項支柱已和美國有相當合作關係，包含供應鏈、基礎建設融資等。

不過，鄧振中說，今天會談討論內容限於台美貿易，IPEF部分會繼續跟美國政府爭取。

媒體問及此會談有無達到預期目標，鄧振中表示，「我先倚老賣老，我等這個等30年」，就是希望能用談判機制，與美方建立更密切關聯，以及可長可久的雙邊經貿關係，這也是先前提及的台美新互動模式，更密切且更具實質內涵。

鄧振中指出，儘管美國現在沒有關稅減讓的談判授權，但世界上重要的貿易協定，除關稅外，還有很多章節都在規範政府作為，包含貿易便捷化、法規透明等，有助企業拓展對方市場，且雙邊、多邊貿易協定涵蓋範圍廣，關稅減讓固然重要，但非全部。王美花提到，台美新倡議有助於產業發展，產業界均給予高度肯定。

鄧振中表示，談判過程中，兩國會先致力於將所有項目談定，困難或暫時無法推動的議題擱著，待所有基礎都完備，再將那部分補齊，成就貿易協定目標內涵。

媒體詢問新倡議與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）機制差異，鄧振中說明，TIFA是存在20多年對話機制，主要強調合作，這些年已解決很多問題，將會繼續運作；今天的倡議則是有明確目標，也就是經由談判達成貿易協定，TIFA部分項目則會搬到此架構談判，樂見兩國交往機制越趨密切頻繁，有助增進雙邊關係。

媒體關注隨美方政權輪替，倡議是否能持續下去，鄧振中強調，國際談判難訂定時間表，「但雙方都希望早日有成果」。

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針對中國可能的經貿打壓，他說，現在每國都想辦法擴大經貿、技術合作，以強化競爭力，這是非常合理作為，「我們也不希望過度政治化來看待此事」，而台美貿易關係本就密切，雙方都有企圖心要讓關係更穩固堅定，力促區域、世界經濟發展，「不應該有任何第三方對此事做任何阻撓」。

針對媒體報導台灣與歐盟經貿對話提升至部長等級，王美花表示，台灣與歐盟關係持續深化，各層級會談持續進行，若有任何更具體相關走向，基於和歐盟默契，將在適當時間會與大家報告。（編輯：張良知）1110601