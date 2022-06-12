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中國禁台灣石斑 蘇貞昌：給科學證據卻已讀不回

2022/6/12 11:20（6/12 11:44 更新）
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中國以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）
中國以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）中國以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌今天表示，把相關檢驗藥劑科學證據給中國，也已讀不回，做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。

蘇貞昌今天展開在屏東行程，先是到部立屏東醫院勉勵辛苦的第一線防疫人員，也要到林邊鄉視察石斑魚養殖、出口情形及因應對策。

蘇貞昌接受媒體訪問指出，中國一直都不遵守國際規範，而且常常是政治指導一切、政治控制一切，台灣農產品在世界出名，我們過去看到中國沒道理打壓我們的釋迦、鳳梨、蓮霧，現在又到水產品來了。

蘇貞昌說，所謂驗出有用什麼藥劑，我們檢驗完全沒有，把相關的科學證據給中國，也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。國際上，如果驗出哪一批怎麼樣，就是退運、銷毀，中國輸台的農產品也有這種狀況，都依這樣做，現在中國又一次不遵守國際規範。

蘇貞昌說，為全台與屏東養石斑魚的漁民加油打氣，農委會也已宣布會依蔡總統指示，做好各種方面對應措施。在冷鏈設備上，讓整個漁產品、農產品都能夠調節產期、產量。更重要的是，希望台灣的農產品能夠被國際接受，過去放在同一個籃子的過度倚賴中國，就是會遭受中國的政治勒索、敲詐。（編輯：黃世雅）1110612

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