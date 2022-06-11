中國頻突襲 1年來3度片面禁台灣農漁產品

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中國以檢出禁用藥物為由，13日起禁止台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起禁止台灣石斑魚輸入，農委會批不符合國際規範。從去年開始，包含鳳梨、蓮霧及釋迦，連同石斑魚，中國1年來已3度突襲禁止台灣農漁產品。

中國海關總署動植物檢疫司昨天通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物及土黴素超標為由，宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入。

中國片面宣布暫停台灣農漁產品進口已非第一次，去年2月25日，中國以有3種介殼蟲為由，突襲宣布3月起全面暫停台灣鳳梨輸入中國的貿易。

台灣鳳梨年產量約為42萬噸，以109年農委會數據來看，冷藏生鮮鳳梨出口約4萬5609公噸，其中中國約占9成、4萬1661公噸，年產值近新台幣15億元。

因中國突襲暫停貿易，農委會啟動拓展外銷、內銷措施，成功將台灣鳳梨銷售至日本市場，國內外團購及個人訂購、加工需求加上外銷共累計4萬1687公噸，超過輸出中國的數量；根據統計，去年約有1萬7850公噸鳳梨輸出日本，其次為香港6494公噸。

而在鳳梨之後，中國又在去年中秋連假期間的9月19日再度以檢出檢疫性有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」為由，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。

根據農委會統計，釋迦年產量約5萬7000公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，109年外銷中國數量分別為1萬3588公噸及4792公噸，分別占總產量23%及9.6%。

農委會後續也砸10億元經費採取外銷獎勵措施及擴大舉辦台灣水果節活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量。

中國昨天再以檢出禁用藥物為由，13日起禁止台灣石斑魚輸入，第3度突襲禁止台灣農漁產品輸入。根據統計，去年台灣石斑魚外銷量約6681公噸，產值約新台幣16.81億元，其中出口國以中國最為大宗，占外銷量91%，另也有外銷包含香港、美國、日本及紐澳等。

面對中國突襲，農委會也宣布啟動三大內外銷因應措施，包含包含調節石斑魚上市期間與產量、以多元形式對內拓展漁產品銷售通路以及強化海外市場拓銷，也將在屏東、高雄石斑設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售到歐美等其他地區，可以大幅度降低漁民權益影響。（編輯：吳協昌）1110611