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中國禁台灣石斑魚
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中國禁台灣石斑魚4/13

中國禁台灣石斑魚 蔡總統譴責片面傷害兩岸關係

2022/6/11 16:26（6/11 16:43 更新）
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中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。總統蔡英文11日在臉書批評這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。（中央社檔案照片）
中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。總統蔡英文11日在臉書批評這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。總統蔡英文今天在臉書批評這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係，表達嚴正譴責。她說，中國去年禁止鳳梨輸入，台灣都克服難關了，這次也一定能克服挑戰。

她說，已經指示行政院農業委員會，即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。

蔡總統透過臉書指出，昨天晚上中國再次突襲式通知，片面停止台灣石斑魚輸入，這是再次違反國際貿易規範。

蔡總統批評中國違反國際貿易規範；台灣提供的科學證據，中國不願回應。她說，國際處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例，台灣也不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

總統指出，台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

她說，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品，但去年中國禁止鳳梨輸入，台灣都克服難關了，這次也一定能克服挑戰。除了將台灣優質石斑魚外銷國際，也要請國人一起支持台灣漁民。（編輯：張均懋）1110611

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