禁台石斑魚 吳釗燮：跟中國自由貿易就是敗筆

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（中央社記者黃雅詩台北12日）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。外交部長吳釗燮痛批，這就是共產黨的作法，他們購買或盜取別人的科技，然後將它變成武器，跟中國之間的自由與平等貿易就是個敗筆。

吳釗燮是以自己的英文縮寫JW作署名，在外交部官方推特（Twitter）發表示上述看法。

吳釗燮指出，北京先是禁止台灣生產的自由鳳梨（FreedomPineapple），現在又瞄準台灣的石斑魚。他認為，跟中國之前的自由與平等貿易就是個敗筆（fail），「我們只是在替他們的庫存添加更多彈藥」。

針對中國暫時禁止台灣石斑魚輸入，總統蔡英文昨天在臉書（Facebook）表達嚴厲譴責，她批評這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，台灣把相關檢驗藥劑科學證據給中國，中國也已讀不回，作法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。

陸委會昨天以書面方式對此表達遺憾及不滿，呼籲中國大陸儘速取消禁令，以兩岸溝通協商讓兩岸農產貿易重回正軌，不要讓技術性問題影響兩岸關係。（編輯：林克倫）1110612