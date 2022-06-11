中國禁台石斑魚 朱立倫：希望不是政治因素干擾

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。赴美訪問的國民黨主席朱立倫今天表示，希望並非是任何政治的因素干擾兩岸正常往來，如果是技術問題，應該要趕快來溝通協商解決，做對兩岸人民福祉有助益的事情。

朱立倫日前訪美談到「九二共識」時，形容像美國的「一中政策」，是「沒有共識的共識、創造性模糊」。中國國務院台灣事務辦公室9日回應，兩岸的事是「家裡事、不需假手外人」，並強調「九二共識不容任意扭曲」。

朱立倫下午透過臉書表示，談到兩岸經貿關係密切，對峙態勢卻持續緊張的情況，應該要「分散」（diversifying）投資以降低風險，這是全世界廠商都在做的事情。

朱立倫也說，對於昨天發生中國大陸禁止進口台灣石斑魚的情況，希望並非是任何政治的因素在干擾兩岸正常往來，特別是關乎民眾、農漁民生計的部分。若是技術問題，應該要趕快來溝通協商解決，做對兩岸人民福祉有助益的事情。

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朱立倫表示，AIT主席莫健（James Moriarty）是他和許多台灣人都非常熟悉的好朋友。莫健和他表達了許多美方友人共同的關切：國民黨在華府缺席太久，聽不到國民黨的聲音，確實容易造成誤解。

朱立倫強調，這次重返華府，就是要讓美方更完整聽見台灣的聲音，更方便接觸國民黨的政策與理念。他也重申，國民黨自從創黨建國以來就是傳承國父孫中山受到前美國總統林肯啟發的自由民主理念，Pro-USA（親美）、Pro-Democracy（親民主）是再自然不過的事情。（編輯：張均懋）1110611