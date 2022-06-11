中國暫停石斑輸入 南市養殖產業輔導因應
2022/6/11 15:10（6/11 15:21 更新）
中國自13日起片面暫停台灣石斑魚輸入，由於台南市養殖主要以魚苗為主，因此農業局配合提出產業輔導措施。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年6月11日
（中央社記者張榮祥台南11日電）中國13日起片面暫停台灣石斑魚輸入，由於台南市養殖主要以魚苗為主，因此農業局配合提出產業輔導措施，包括透過低利貸款，鼓勵漁民魚塭蓄養，避免同時大量上市衝擊魚價。
依台南市政府農業局數據，台南石斑類養殖面積約510公頃，養殖分布在安南區、七股區、北門區為主。其中養殖魚苗約460公頃、占90%；成魚養殖魚塭50公頃，占10%。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約占全台5%，產量約980公噸。
農業局指出，台灣石斑產業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，政府近2年極力推廣內銷，使石斑魚由民國108年外銷1萬4057公噸，至110年外銷變為6681公噸。惟110年外銷中國比例約91%，中國禁止進口石斑魚，推估受影響3600公噸，對台灣養殖石斑整體產業鏈造成影響。
中國海關總署10日片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，農委會今天也召開記者會說明後續石斑產業輔導因應措施，台南市政府農業局也配合提出產業輔導措施。包括提升水產安全與品質推廣無用藥養殖生產管理模式，並持續辦理未上市水產品產地監測，確保水產安全。
其次，配合調節上市產量，降低市場飽和壓力透過低利貸款，鼓勵漁民於魚塭蓄養，避免同時大量上市，衝擊魚價。
強化行銷擴大內銷，透過網路電商平台、行銷展售活動、媒合大型通路、公民營單位及企業團購、強化餐廳宴會促銷，促進消費市場推廣與行銷。
加強海外通路拓銷，配合加工凍儲及外銷獎勵措施，針對外銷國家補助運費，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有及潛在市場，輔導業者提供海外拓銷獎勵。（編輯：黃世雅）1110611
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