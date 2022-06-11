更多編輯台推薦新聞：
家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
中國禁台灣石斑魚
新聞專題
中國禁台灣石斑魚3/11

中國暫停石斑輸入 南市養殖產業輔導因應

2022/6/11 15:10（6/11 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國自13日起片面暫停台灣石斑魚輸入，由於台南市養殖主要以魚苗為主，因此農業局配合提出產業輔導措施。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年6月11日
中國自13日起片面暫停台灣石斑魚輸入，由於台南市養殖主要以魚苗為主，因此農業局配合提出產業輔導措施。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南11日電）中國13日起片面暫停台灣石斑魚輸入，由於台南市養殖主要以魚苗為主，因此農業局配合提出產業輔導措施，包括透過低利貸款，鼓勵漁民魚塭蓄養，避免同時大量上市衝擊魚價。

依台南市政府農業局數據，台南石斑類養殖面積約510公頃，養殖分布在安南區、七股區、北門區為主。其中養殖魚苗約460公頃、占90%；成魚養殖魚塭50公頃，占10%。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約占全台5%，產量約980公噸。

農業局指出，台灣石斑產業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，政府近2年極力推廣內銷，使石斑魚由民國108年外銷1萬4057公噸，至110年外銷變為6681公噸。惟110年外銷中國比例約91%，中國禁止進口石斑魚，推估受影響3600公噸，對台灣養殖石斑整體產業鏈造成影響。

中國海關總署10日片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，農委會今天也召開記者會說明後續石斑產業輔導因應措施，台南市政府農業局也配合提出產業輔導措施。包括提升水產安全與品質推廣無用藥養殖生產管理模式，並持續辦理未上市水產品產地監測，確保水產安全。

其次，配合調節上市產量，降低市場飽和壓力透過低利貸款，鼓勵漁民於魚塭蓄養，避免同時大量上市，衝擊魚價。

強化行銷擴大內銷，透過網路電商平台、行銷展售活動、媒合大型通路、公民營單位及企業團購、強化餐廳宴會促銷，促進消費市場推廣與行銷。

加強海外通路拓銷，配合加工凍儲及外銷獎勵措施，針對外銷國家補助運費，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有及潛在市場，輔導業者提供海外拓銷獎勵。（編輯：黃世雅）1110611

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀