石斑暫停輸中外銷受阻 高市提3項因應策略

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）中國13日起暫停台灣石斑魚輸入，高市海洋局今天說明，透過補助建構冷鏈設備、開拓穆斯林市場，以及輔導水產加工開發小包裝冷凍生鮮產品等3項面對外銷受阻後續因應策略。

海洋局今天新聞稿表示，輔導漁會提升冷鏈加工、冷凍廠，強化產銷調節功能，包括已建置水產冷鏈設備漁會有興達港、永安、彌陀、梓官、小港及林園等漁會，由漁會協助進行收購及加工，調節養殖魚價及魚貨供需進行產業加值與升級。

今年爭取中央經費及市府配合補助漁會所提11項冷鏈計畫，協助漁會魚市場內冷鏈設備及擴增冷凍庫，有效提升從養殖端、生產、儲藏及運輸等環節產品穩定。這項計畫總經費達新台幣1億5145萬元，其中市府補助6738萬餘元。並配合中央政策加工凍儲及外銷獎勵措施，分散市場供應量，強化海外市場拓銷。

目前漁產品外銷除中國大陸外，還包含美國、澳洲、南韓、日本、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國等，將持續輔導國內外國際食品及漁業相關展覽參展商機及開拓全球穆斯林市場。

海洋局指出，藉由開發及分散市場，輔導水產加工及養殖業者申請清真認證，開拓全球穆斯林市場。民國107至110年輔導12家廠商115品項，其中包含石斑養殖戶和石斑相關加工產品，未來將積極開發以中東(阿拉伯、杜拜等)及東南亞(馬來西亞、印尼及新加坡)清真市場為主，增加外銷商機。

另外，輔導水產加工業者及漁會開發小包裝冷凍生鮮產品(龍膽石斑魚片、魚塊、魚排)、休閒食品(如魚薯條、龍膽海苔脆片、龍膽石斑丁角)，以及開發調理後的水產加工品，如龍膽石斑火鍋套煮及水餃等。以多種產品形式提供家庭主婦及民眾烹調食用，並透過百貨公司、電商平台，網路直播等多元行銷宅配，鼓勵民眾購買食用。

對於過去石斑魚養殖採樣結果，海洋局說明，去年12月30日中國通報台灣輸大陸2批石斑魚檢出孔雀綠、結晶紫1案，在今年1月初，經追查抽驗高市可能涉及6家養殖場魚貨、池水及底土後，抽驗結果為合格。

為加強養殖水產品安全，海洋局執行未上市水產品產地監測計畫，今年預計抽驗件數355件，截至6月9日已抽驗70件，石斑魚部分無不合格情形。將配合中央進行後續管理與輔導作為，確保食魚安全。

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針對高雄石斑產量、產值等現有養殖狀況，依海洋局提供的「109年漁業年報統計」，高市石斑魚養殖面積約442公頃，年產量5019噸，年產值約9.5億元；主要養殖區域為永安區，其次為彌陀區，均為海水養殖魚塭，年產量僅次屏東縣為全國第二，主要以漁船運搬活魚銷往中國大陸及香港，高雄市部分約佔5成。

另外，依關務署統計，110年石斑活魚出口至中國及香港約6634公噸，價值約16.5億元；今年1至5月全國出口量約3059公噸、約8.1億元。其中，高雄與屏東量值各佔一半。（編輯：孫承武）1110611