政院批中禁台石斑魚 蘇貞昌指示全力開拓其他市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。行政院長蘇貞昌指示，為保障台灣養殖業者權益，農委會應穩定本土產銷，並盡速啟動因應措施，透過多元管道銷售至國際，全力開拓其他市場。

繼暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國海關總署動植物檢疫司昨天以檢出禁藥為由，宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。農委會主委陳吉仲上午指出，台灣石斑魚品質無虞，中國再次違反國際規範片面暫停輸入，若中國無回應，不排除到世界貿易組織（WTO）申訴。

行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組表示，台灣輸出的石斑魚均符合國際規範，中國卻無視台灣提出的調查結果與科學證據，並以不符國際慣例方式，片面決定全部暫停台灣石斑魚輸入。

羅秉成說，近年來中國一再針對台灣農、水產品以不符國際慣例的方式橫加抵制、阻擋的作法，影響台灣農漁民權益，不僅傷害兩岸關係，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。

他表示，蘇貞昌已指示農委會務必保障台灣養殖業者權益，穩定本土產銷，並盡速啟動因應措施，透過多元管道對國際銷售，並全力衝刺、開拓其他市場，保障農漁民權益。（編輯：黃瑞弘）1110611