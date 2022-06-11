中國禁台灣石斑魚輸入 民進黨：譴責單方粗暴行為

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（中央社記者溫貴香台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。民進黨今天譴責中方單方粗暴行為，支持政府啟動相關因應措施，並向WTO提出申訴，要求中國應立即停止進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作。

大陸委員會今天以書面方式表示，有關中國大陸海關部門以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入一事，已傷害台灣農漁民權益，影響兩岸農產貿易。

民主進步黨發言人謝子涵下午發布新聞稿表示，中國政府多次無視國際規範，且不願提出科學證明事實，單方面粗暴、無理打壓台灣農漁產品，變相毀台灣農漁業者的商譽，對此，民進黨要向中方表達嚴厲譴責，勿一再以打壓農漁產品來威嚇台灣人民。

她並說，政府已啟動因應措施，會盡全力保護台灣農漁業的權益，對於中國一再突襲打壓，呼籲朝野政黨應一致對外反制，並支持政府所有保護農漁業、力挺農漁民的因應措施。

謝子涵表示，中國一再單方面突襲打壓台灣農漁產品，且未依照國際貿易規定，善盡溝通責任的作為，早就是國際慣犯。這種以政治力凌駕農漁業貿易往來的做法，完全違背WTO及國際貿易相關規範，也破壞兩岸正常貿易機制。中共當局這種說斷就斷的粗暴作法，再度嚴重破壞兩岸關係以及兩岸人民情感，令人無法接受。

謝子涵說，不論是去年的鳳梨、釋迦、蓮霧等水果，還是今年的石斑魚，中國皆是片面以檢驗不合格為由宣布禁止輸入，但未曾正面回應台灣要求提出相關科學證據，這也再次證明北京當局利用經貿手段，對台進行政治打壓，從未停止過。

謝子涵表示，根據過往媒體曾報導過，中國提出優渥條件吸引台灣石斑魚養殖業者大量西進，現在卻片面宣布禁止台灣石斑魚輸入，完全驗證了中國政府過往所提的惠台、友台的政策，不過是營造台灣經濟必須仰賴中國的海市蜃樓，更是欺騙台灣人民的糖衣毒藥。

謝子涵強調，對於中方單方粗暴禁止台灣石斑魚輸入，傷害台灣養殖業者商譽，民進黨絕對支持政府啟動相關因應措施，並向WTO提出申訴，要求中國應立即停止進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作。

民進黨也呼籲朝野政黨和農漁民站在一起，嚴厲譴責中共不合理打壓，並共同用行動支持台灣農漁產品，團結守護台灣農漁業。（編輯：郭無患）1110611