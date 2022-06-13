台灣石斑魚遭禁 綠委批中國養套殺以農圍政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北13日電）中國以檢出禁用藥物為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國長期以來用「養套殺」的方式，對台灣農漁民設陷阱，完全是政治動作、以農圍政。

鄭運鵬也指出，農委會將努力把中國禁止的台灣農產品，往醫藥、衛生條件更進步的國家輸出，相信這會幫助台灣農漁民得到更好的價格及市場，只有政治考量的國家並非可靠的市場。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀、立委陳亭妃今天召開輿情回應記者會，對於中國片面禁止台灣石斑魚輸入等議題進行說明。

鄭運鵬說，中國以「養套殺」的方式來對待台灣農漁民，先讓他們以為中國有市場，等到用市占率套牢後，再用「下蠱、下藥、下蟲」的方式來殺，以農業方式來逼民進黨政府，這根本是以農圍政，也是政治動作，對台灣農民不公平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳亭妃強調，中國傷害台灣農產品及農漁民，令人無法接受，而政府已做好準備，一定會跟所有農漁民站在一起，把所有通路做好、強化各項行銷活動等，也投入新台幣126億元做農漁畜冷鏈物流計畫，加強加工品行銷。

陳亭妃指出，中國從過去片面宣布禁止台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，現在更禁止石斑魚，卻都提不出相關檢驗資料及證據，中國的作法根本是違反國際貿易邊境檢驗慣例及世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）規範，相信政府會尋求SPS相關例會等機制，要求中國提出說明。（編輯：翟思嘉）1110613