更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

陳吉仲：台灣石斑魚百分百合格 無關借牌與否

2022/6/25 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北25日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，漁業署調查2艘運搬船申報不實，農委會主委陳吉仲今天強調，無論借牌與否，石斑魚內外銷安全合格是必要的要求，有借牌是因為兩岸農產貿易陋習產生。

中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚，外界質疑有借牌出貨之事，漁業署昨天調查後確認2艘運搬船申報不實，將各處新台幣15萬元罰鍰，並移請檢調單位偵辦。

中華民國全國漁會今天在台北希望廣場舉辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會，陳吉仲特別出席挺漁農、親自下廚教學石斑魚料理，會後接受媒體聯訪被問及石斑魚借牌一事時強調，安全檢測與借牌與否不能混為一談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲指出，台灣石斑魚無論內外銷，其安全合格是必要要求，會有借牌是因為兩岸農產貿易有某些陋規，不是所有養殖戶都可以輸銷中國，要報經同意才能過去所致，且不管掛牌與否，都會要求台灣養殖戶生產的水產品一定要百分百合格。

陳吉仲也強調，中國未依照國際規則、片面暫停石斑魚輸入，至今仍沒有提出任何科學證據，呼籲中國正式回應，農委會後續也會持續努力開拓石斑魚至日本、美國及紐西蘭等外銷市場。（編輯：陳政偉）1110625

延伸閱讀
台灣石斑出口中國受阻 農委會規劃外銷獎勵農委會：中國禁台灣石斑魚不符規範 不排除向WTO申訴[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族