陳吉仲：台灣石斑魚百分百合格 無關借牌與否

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，漁業署調查2艘運搬船申報不實，農委會主委陳吉仲今天強調，無論借牌與否，石斑魚內外銷安全合格是必要的要求，有借牌是因為兩岸農產貿易陋習產生。

中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚，外界質疑有借牌出貨之事，漁業署昨天調查後確認2艘運搬船申報不實，將各處新台幣15萬元罰鍰，並移請檢調單位偵辦。

中華民國全國漁會今天在台北希望廣場舉辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會，陳吉仲特別出席挺漁農、親自下廚教學石斑魚料理，會後接受媒體聯訪被問及石斑魚借牌一事時強調，安全檢測與借牌與否不能混為一談。

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陳吉仲指出，台灣石斑魚無論內外銷，其安全合格是必要要求，會有借牌是因為兩岸農產貿易有某些陋規，不是所有養殖戶都可以輸銷中國，要報經同意才能過去所致，且不管掛牌與否，都會要求台灣養殖戶生產的水產品一定要百分百合格。

陳吉仲也強調，中國未依照國際規則、片面暫停石斑魚輸入，至今仍沒有提出任何科學證據，呼籲中國正式回應，農委會後續也會持續努力開拓石斑魚至日本、美國及紐西蘭等外銷市場。（編輯：陳政偉）1110625