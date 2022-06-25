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潘孟安自食其力銷石斑 批農委會「令人遺憾」

2022/6/25 15:53
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）石斑銷中受阻，屏東石斑產量占全台一半以上，8月將進入石斑成長旺季，屏東縣府自行媒合加工廠截切找通路。對於凍存機制為何？縣長潘孟安直言農委會表現「令人遺憾」。

對此，農委會回應表示，潘孟安可能有所誤會，全國受影響的3600公噸石斑魚，農委會已規劃完成因應措施，並具體執行中，中央地方會與通路一起合作，全力協助石斑魚產業。

潘孟安今天出席屏東石斑魚中西麵點發表會，接受媒體聯訪指出，面對中國這次無預警禁止輸入，已違反國際貿易規範，為避免仰賴單一市場，必須做生鮮加工冷藏，近年透過冷凍廠或冷鏈加工廠，進行加工調控、凍存，2019年開始銷往美國華人市場超市，這次銷往日本預計採與美國相同模式。

潘孟安說，8月將會進入石斑成長旺季，縣府規劃市場分流，第1期已媒合3家冷凍加工廠，會進行共1500公噸的鮮魚處理，第2期會視產量進行調節，同時也布局全台零售通路商，與全聯聯繫，希望能將屏東石斑放入全台超市。

潘孟安指出，從中國無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。

屏東是石斑魚養殖重鎮，屏東縣政府每年都會舉辦行銷活動，將優質水產品推銷給大眾，今年卻遇到中國以檢出禁藥為由禁止台灣石斑輸入，讓養殖戶急跳腳。縣府呈現多元產銷通路，挑戰過去視為高檔食材石斑魚，融入中、西麵點中，製作成石斑Pizza、龍膽包子、石斑南瓜包，讓傳統大型宴會才會見到的石斑，也能製作成家庭菜色端上餐桌。

除了力推石斑上家庭餐桌，也與台鐵合作，將石斑魚放入台鐵便當，也與乖乖公司研發石斑魚口味乖乖，預計9月推出。（編輯：孫承武）1110625

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