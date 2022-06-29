台灣石斑魚借牌問題 國台辦批管理混亂

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大陸國台辦發言人馬曉光29日在例行記者會上，針對禁止輸入石斑魚後傳出台灣養殖場有「借牌出貨」問題回應。他批評，所謂「寄生黑戶」、「借牌」等亂象，完全是「民進黨當局監管不力、管理混亂所致」。中央社記者張淑伶北京攝 111年6月29日

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（中央社記者張淑伶北京29日電）中國禁輸入台灣石斑魚，牽扯出養殖戶借牌出貨，大陸國台辦今天批台灣「管理混亂」。另外，台灣有水產品驗出新冠病毒，陸方表示通報後，台灣有關方面未就相關情況反饋。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會。中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚，此事今天仍是記者會關注焦點。

農委會公布溯源檢驗11場魚體、水、底泥無虞，但遭質疑石斑魚出口有借牌出貨問題。農委會主委陳吉仲表示，因為兩岸農產貿易規範下，不是所有養殖戶都可以輸銷中國，才會出現借牌陋規；重點是台灣石斑魚百分百合格，無關借牌與否。

大陸國台辦發言人馬曉光今天回應相關問題時說，輸大陸石斑魚養殖戶都是台灣主管部門認定合格後允許的，每一批輸大陸石斑魚都隨附台灣主管部門簽發的證書，證明貨物合法性和安全性。出現「借牌」問題，台灣主管部門作為證書管理者和簽發者，應承擔全部責任；所謂「寄生黑戶」、「借牌」等亂象，完全是「民進黨當局監管不力、管理混亂所致」。

至於台灣方面完成石斑魚養殖場檢驗並強調都沒有禁用藥物，馬曉光堅稱，去年底大陸向台灣有關方面通報石斑魚藥物不合格情況後，台灣方面回覆「未檢出禁用藥物」；但近期大陸又從兩批台灣石斑魚中檢出了禁用藥物結晶紫，「這說明相關問題根本沒有得到解決」。

馬曉光指出，台灣政府的「監管漏洞百出」，「沒有禁用藥物」的檢驗結果難以讓人信服。

另外，根據中國海關總署，已有2批從台灣輸入大陸的水產品外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

衛福部長陳時中28日表示，食品藥物管理署27日抽驗抽驗竹莢魚等共34件檢體內外包裝，新冠病毒核酸檢測皆為陰性。

馬曉光則說，截至目前，台灣有關方面未就相關情況進行反饋。COVID-19疫情發生以來，部分地區疫情與汙染的進口冷鏈食品及包裝相關聯，陸方對進口食品採取了有關監測措施，是「完全必要、合理和正當的」。（編輯：李雅雯）1110629