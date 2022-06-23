跨海與日本業者視訊銷台灣石斑 潘孟安：全速努力

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（中央社屏東縣23日電）中國以檢出禁藥為由禁止台灣石斑輸入，今天屏東縣政府和日本「林養魚場」董事長林慎平跨海視訊，日方表明希望儘快進口2至3噸石斑魚到日本測試市場反應，縣長潘孟安表示正全速努力。

潘孟安今天在臉書（Facebook）發文指出，感謝日本力挺「民主的魚」，今天和日本最大養殖業者「林養魚場」董事長林慎平跨海視訊，介紹屏東石斑魚以及目前產業現況，並同步洽談日方需求及後續外銷。

潘孟安說，感謝林董事長看到中國禁止台灣石斑魚進口新聞後，立即透過各方管道傳達希望能進口石斑魚進入日本市場，力挺民主的魚，會議中也和日本產經新聞的台北支局長矢板明夫通上電話表達謝意。

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潘孟安表示，日方展現行動力，林董事長今天更由代表檀上女士，一日走訪多處屏東石斑養殖產地與加工場實際踩線，午餐也安排檀上女士品嚐石斑魚料理，也送給她龍膽石斑面膜還有保養品，展現屏東熱情與霸氣。

潘孟安強調，日方希望能儘快進口2至3噸的第一批石斑魚到日本測試市場反應，縣府團隊與漁民正針對運輸方式，以及如何順利通過日本的檢疫等程序，全速努力讓石斑魚成功遠赴日本。（編輯：陳彥鈞）1110623