中國禁台灣石斑魚 東元黃茂雄：力助赴日銷售

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（中央社記者江明晏台北22日電）中國暫停台灣石斑魚進口，東元集團會長黃茂雄今天表示，旗下多個餐飲品牌已增加採購石斑魚，同時透過關係，協助洽談日本水產公司，希望幫忙台灣石斑魚赴日銷售。

中國以驗出禁藥為由，自13日起暫停台灣石斑魚進口，東元集團會長黃茂雄今天出席「2022年台北國際食品系列展」時表示，除了餐飲業者加強採購石斑，也要更積極拓展外銷市場。

他表示，日本對台灣的石斑魚很有興趣，認為「不會有大問題」，東元餐飲集團有多個餐飲品牌，已增加採購，開發14個石斑魚入菜的料理，同時也透過日本友人幫忙，洽談第一水產、鈴富水產幫忙台灣石斑魚赴日銷售，請日本幾家水產公司幫忙出口，這幾天會有結論。

「我在日本住這麼久，相信石斑會有很好的銷路」，他表示，有些人說日本人不喜歡石斑魚，難以拓展外銷市場，但畢竟日本那麼大，從北到南，本州、九州到琉球，難免有幾個地方會不愛吃，而像九州就很愛吃石斑，對石斑的評價很高，相信可以解決石斑魚的外銷問題。

針對下半年景氣，黃茂雄表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸漸緩和，國境會開放，也不得不開放。相信在開放之後，整個經濟會活絡起來。

此外，針對業界喊話電價上漲，製造業要出走，黃茂雄表示，不是說要出走就出走，沒那麼簡單，電費高、供電不足，都對產業會有影響，但企業也要想辦法。

而東元餐飲集團興建的屏東食品廠預計明年底完成，將可供應摩斯漢堡，未來摩斯展店策略則要多考慮電商的發展，虛實整合是未來趨勢。

針對原物料大漲，摩斯漢堡為何能凍漲？黃茂雄說，「不喜歡操弄價錢」，認為要給消費者安定的供給，這是企業的義務，漲5元又怎樣，乾脆想辦法吸收，自己還有很多努力的空間。（編輯：楊蘭軒）1110622