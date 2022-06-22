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中國禁台灣石斑魚
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解決借牌陋規 陳吉仲：重新建立石斑魚生產管理

2022/6/22 12:54（6/22 13:21 更新）
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因應中國暫停台灣石斑魚輸入，全聯董事長林敏雄（左）與農委會主委陳吉仲（右）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，林敏雄強調全聯是台灣的本土企業，一定相挺漁民，出力支持。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日
因應中國暫停台灣石斑魚輸入，全聯董事長林敏雄（左）與農委會主委陳吉仲（右）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，林敏雄強調全聯是台灣的本土企業，一定相挺漁民，出力支持。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日
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（中央社記者賴于榛台北22日電）針對石斑魚輸出到中國的借牌陋規，農委會主委陳吉仲今天表示，農委會將針對1000多戶的石斑魚養殖戶、將近2萬公噸的石斑魚產量，重新建立更好的生產管理，藉以維持品質及100%的用藥安全。

陳吉仲今天陪同行政院長蘇貞昌出席行銷石斑魚記者會，他會後受訪時，再次說明石斑魚輸出到中國的借牌陋規。

他表示，2010年兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效實施後，中國要求石斑魚養殖戶每年提供相關清單才能輸出，這種農產貿易有別於一般國際的農產貿易，也因這樣，造成石斑魚出口到中國，有掛牌、黑戶等情形。

陳吉仲說，目前中國片面暫停輸入台灣石斑魚，農委會將針對1000多戶的石斑魚養殖戶、將近2萬公噸的石斑魚產量，重新建立更好的生產管理，藉以維持品質，及100%的用藥安全。

陳吉仲也重申，台灣是有共識禁止830項中國農產輸入台灣，無論哪個政黨執政，都盼用這830項持續保護台灣農業，但若中國希望討論，台灣也歡迎展開不拘形式的諮商。

他說，與此同時，也希望中國正式回應石斑魚檢驗議題，台灣已經把石斑魚的檢驗報告提供給兩岸動植物檢驗平台，歡迎各種形式的討論，中國不該已讀不回。

另外，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）今天率團抵台。陳吉仲說，他幾個月前就與立陶宛討論雙方農業貿易議題，像是立陶宛的小麥、牛肉，以及台灣的農業加工品，相信這次可以就此積極討論，立陶宛明天也會參觀台北國際食品展。

他表示，台灣與立陶宛在農業貿易上有很多互利議題可以討論，農業技術合作也會持續進行，這次見面也預計會觸及討論投資農業生產。（編輯：黃國倫）1110622

因應中國暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌（前中）與農委會主委陳吉仲（前右2）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，與全聯董事長林敏雄（前左3）等嘉賓一同推廣各類石斑魚生鮮產品。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日
因應中國暫停台灣石斑魚輸入，行政院長蘇貞昌（前中）與農委會主委陳吉仲（前右2）22日到新北市全聯中和新生店出席石斑魚推廣活動，與全聯董事長林敏雄（前左3）等嘉賓一同推廣各類石斑魚生鮮產品。中央社記者王騰毅攝 111年6月22日
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