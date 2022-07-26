加拿大學者盼日加澳用影響力 推進台灣CPTPP入會進程

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（中央社記者張璦台北26日電）美中對峙、俄烏戰爭和COVID-19疫情重塑世界經濟秩序，加拿大卡爾頓大學國際事務學院副教授黎利今天指出，延遲CPTPP入會進程，符合專制國家的利益，日本、加拿大和澳洲等主要成員國，可用自身影響力，推進台灣等申請者的入會進程。

「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」今天登場，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳，擔任場次「美中競爭及對俄制裁如何影響與重塑世界經濟秩序」主持人，紐台經貿協進會主席芬尼（Charles Finny）、加拿大卡爾頓大學（Carleton University）國際事務學院副教授黎利（Meredith Lilly）等人與談。

由於時差因素，黎利透過預錄影片發表談話內容，她指出，從俄烏戰爭經驗來看，烏克蘭局勢提醒世人，全球秩序正在發生變化，且延遲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）入會進程，恰好符合專制國家的利益。

黎利表示，入會工作小組需要CPTPP全體成員達成共識才能召集，使政治因素得以延遲進展，日本、加拿大和澳洲等CPTPP成員大國，必須用其影響力，來確保對包含台灣在內的申請者，進行全面且價值為本的評估。

她指出，CPTPP當中的參與國，尚有馬來西亞等3國待批准，而完成批准程序對於彰顯出協議價值來說，相當重要，而忠於「以規則為基準的秩序」的國家，得加緊推動相關工作。

美中強權對峙之下，黎利表示，中國雖已申請加入CPTPP，但其正經程度不明朗，美國非成員國，且料短期內不會加入，但美中共同點在於，兩國都期待獲得特殊待遇。

黎利指出，各國必須重視、戰略性地看待美中競爭及其各自利益，但絕對不能讓緊張情勢占主導地位，或癱瘓全球決策及多邊貿易秩序，加拿大等中等強國可以攜手合作、並進。

她重申，加拿大和其他CPTPP主要成員國，可用自身影響力，促進台灣等新申請者的入會進程。

李淳會後受訪指出，多數國家了解美中對峙，以及需降低對中經濟依存度等情勢，但過程中，也希望降低對自身衝擊、不要直接站到衝突最前線，並支持以「價值」為基礎的分邊或供應鏈重組方向，促進經濟安全。

他說，台灣、日本、韓國和美國經濟與中國關係宛如「護貝」在一起，要撕開，即是脫層（Delamination），一定是「一團亂」，所以要相當謹慎才不會撕破。

同時，李淳指出，世界與中國的經濟結合程度遠高於與俄羅斯，意味西方國家對俄國祭出的經濟制裁手段，對中國而言可能沒效，甚至可能傷到自己。

他表示，歐盟、美國和日本等正在努力降低對中國的經濟過度依賴問題，強化自身競爭力之外，也有些假設衝突難免、降低利害關係，未來實施制裁空間較大的意味。

李淳指出，此時此刻，經濟制裁這個「特效藥」對中國衝擊相當有限，多年後，世界供應鏈完成重組，「這個藥才會比較有用」。（編輯：潘羿菁）1110726