曾挺台加入CPTPP 央行回顧安倍晉三貢獻與未竟心願

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（中央社記者蘇思云台北12日電）央行臉書今天發文悼念日本前首相安倍晉三，其任內曾推動安倍經濟學對抗日本的通縮，國際經濟合作領域也不遺餘力，安倍也曾公開支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

安倍晉三在今年7月8日不幸遭槍擊身亡，震驚全球。安倍在擔任日本首相期間，推動許多重大政策與倡議，包括安倍經濟學（Abenomics）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、四方安全對話（Quad）。

中央銀行今天發布臉書悼念安倍晉三，同時回顧安倍的政績與未竟心願。

央行指出，2012年12月安倍二度擔任日本首相時所推出的安倍經濟學，是他任內最有名的經濟政策。安倍經濟學的三箭計畫（three arrows）包含寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，與成長策略（經濟結構改革），分別為短期、中期與長期的計畫。

央行指出，安倍經濟學推出前，日本正陷入「失落的二十年」（Lost Two Decades）的通縮困境；該政策後來不但使日圓遽貶、股價高漲，日本經濟成長上升，2013年日本的國內生產毛額（GDP）攀抵2%的高點，失業率一度降到2.4%，只是通膨率始終沒達到2%的目標。

儘管如此，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）仍給予安倍經濟學極高評價。薩默斯在安倍逝世當天接受媒體專訪時表示，安倍經濟學將被銘記為激進且成功的總體經濟戰略。安倍經濟學以過去標準來看是成功的，但就現況而言，任務尚未圓滿達成。

不過，鑑於高通膨現況恐使長期停滯捲土重來，薩默斯建議歐美國家研究安倍經濟學，因為日本是第一個經歷人口減少與超額儲蓄挑戰的國家。

安倍在國際經濟合作領域上，也不遺餘力。2013年2月，安倍赴美國華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）演說，明確表達日本加入由美國主導的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的興趣。日本在2013年7月加入TPP談判，成為TPP第12個成員國。

不過，美國在2017年退出TPP，安倍當時扮演關鍵性角色，主導其他10個成員國後續談判，並進一步將TPP改名為CPTPP。CPTPP最終贏得成員國支持，在2018年12月底生效，被外界視為是安倍任內的政績之一。安倍卸任後，2021年12月也曾對台灣加入CPTPP公開表達支持。

央行指出，值得一提的是，加強印太地區合作的構想，最早源自於安倍。安倍首度擔任日本首相時就發起具體合作方案，促成美國、日本、澳洲及印度等4國展開首度的Quad。如今，印太地區正邁向進一步的緊密合作，安倍卻提早離開人世，令人不勝唏噓。（編輯：楊凱翔）1110712