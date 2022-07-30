立委團訪渥太華晤加國官員 力促挺台入CPTPP

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（中央社記者胡玉立多倫多30日電）立法院推動台灣加入CPTPP策進會訪加團昨天抵達渥太華，與加國全球事務部主管政治經貿事務官員晤談，就台灣加入CPTPP對加國及全球的重要性、台加經貿關係近期重大進展等議題交換意見。

加國官員感謝立法委員邱志偉、鍾佳濱和許智傑遠道而來，帶來豐富訊息，有助加方更進一步瞭解台灣相關訴求。

常在國會力挺台灣、有「拼字哥」稱號的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）昨晚應邀出席駐加拿大代表陳文儀歡迎晚宴時提到，近期中國干涉美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，凸顯蠻橫無理本質，相信全球許多國家都對中國有所警覺，當務之急是共同合作維繫印太地區和平安全。

古柏表示，去年他在國會提出「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act）草案，目的是加強台加雙邊聯繫，並支持台灣參與包括世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）等國際機構；可惜這項法案適逢國會改選而中斷，但預計今年會期將再度提出。

立法院推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）策進會會長邱志偉一行抵達渥太華後，先出席渥太華僑界歡迎餐會。

邱志偉在會中表示，台灣自CPTPP前身TPP（跨太平洋夥伴協定）時期就積極尋求加入這項多邊經貿協議，今年更進一步完成著作權法、商標法及專利法等修法程序，已符合協議高標準規定。

邱志偉說，此行前來加國政治中心渥太華，首要目標是向國會、當地政府表達台灣訴求，期盼未來與地方僑界共同努力，爭取加拿大對台灣加入CPTPP的支持。

許智傑表示，在台灣還不能正式加入聯合國之前，將暫時以加入國際組織與CPTPP等多邊經貿協議為階段性目標，持續努力透過國會外交拓展台灣國際空間，走出一條屬於台灣的道路。

鍾佳濱則強調，台加兩國近年來均積極尋求開發新市場，而CPTPP出現就是重要契機；如果台灣能加入CPTPP，將有助加拿大透過台灣進軍東南亞市場，台灣亦可經由加國進入北美、祕魯、智利與墨西哥等新興市場，有助台加兩國在太平洋兩端左右逢源。

僑務委員馬稚凱代表渥太華僑界歡迎3位立法委員來到加國首都推動國會外交，他表示將積極整合僑界力量，持續為台灣加入CPTPP向加國政府及國會發聲。

馬稚凱也藉機感謝立法院於2019年三讀通過同婚專法，對政府在人權與性別平等議題的開明先進感到驕傲，表示這也讓他與配偶渥太華大學教授史國良（Scott Simon）成為這項法案的受益者；儘管他已移民加國，但永遠以身為台灣人為榮。

3位立委是在25日抵達溫哥華，並走訪多倫多、渥太華後，今天前往蒙特婁與當地聯邦眾議員晤談，並參加當地僑界歡迎餐會，持續宣傳台灣加入CPTPP訴求。（編輯：陳惠珍）1110730