台灣立委訪加 力促渥太華支持台灣加入CPTPP

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台灣立委訪問團與加拿大政、學和僑商界會晤。加拿大眾議員貝恩斯（前排左3）、眾議員關慧貞（前排右4）和列治文市議員區澤光（前排左1）全程參與，26日與台灣立委們和僑胞舉行晚宴。三人均樂見台灣順利加入CPTPP。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月27日

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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）立法院推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）策進會的邱志偉、鍾佳濱、許智傑等3位立委抵達加拿大，與加拿大政、商和僑界交流，爭取加拿大各界支持台灣加入CPTPP。

3位立委受加拿大GTMA全球衛生協會邀請，25日晚間抵達溫哥華，26日隨即展開緊湊行程，陸續拜會加拿大執政自由黨眾議員貝恩斯（Parm Bains）和新民主黨眾議員關慧貞（Jenny Kwan）；並訪問加拿大智庫亞太基金會，同時與僑商舉行座談、晚宴等。

3位立委對加拿大眾議員強調，台加之間濃厚的情誼與緊密的雙邊關係，以及加拿大支持台灣加入CPTPP，符合加拿大政府推進與亞太地區的貿易關係，呼應加拿大的印太戰略。

貝恩斯對中央社表示：「加拿大重視與台灣的經貿往來，聯邦國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今年初已啟動加台兩方的「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論（exploratory discussions）」。

此外，貝恩斯還說，「台灣的半導體晶片領先全球，加拿大看到供應鏈的挑戰影響各行各業，加強與台灣的合作是值得肯定的方向。同時，加拿大擁有豐富的自然資源和糧食，可提供台灣所需，我相信加台兩方有很多相輔相成的地方。」

不過中國也申請加入CPTPP，加拿大如何因應兩岸在CPTPP的角力戰？支持台灣加入CPTPP的關慧貞對中央社說：「每個國家都有資格提出申請，大家也能分別進行遊說，我不覺得這有甚麼太大的衝突，最終CPTPP各會員國會找到解決方案。」關慧真感謝台灣社區對加拿大的貢獻，無論在政治、經濟、社會和文化等交流都令加台關係變得更緊密。

加拿大華裔人口居住密度最高的列治文市議員區澤光則強調台加之間分享同樣的價值觀，這讓兩方人民得以更信任依靠。

3位立委與僑商的座談會中讚揚僑商在經貿上貢獻台加兩國，讓加拿大朝野充分認知台灣的經濟實力。許多僑商也紛紛建議，台灣大企業能多來加拿大投資，讓加拿大政府更正視台灣企業的雄厚實力；呼籲台灣撤除不必要的關稅壁壘，方便加拿大企業投資台灣。

加拿大亞太基金會亦熱情接待台灣立委來訪，並鑑於加拿大啟動印太戰略，基金會已將台灣列為明年重點研究計畫。

加拿大統計局資料顯示，2021年台灣為加拿大在亞洲貿易夥伴中雙邊貿易成長最快速的國家，加國從台灣進口額逾62億美元，較2020年大幅成長48.1%，同年加國出口至台灣金額為19.5億美元，成長46.3%，雙邊貿易總額達82億美元，成長47.9%，創下1995年來歷史新高。

立委訪問團27日飛往東岸，將陸續訪問多倫多、渥太華和蒙特婁，預計和加台國會議員友好協會會長、自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）以及被稱為「拼字哥」的保守黨眾議員庫柏（Michael Cooper）會晤。（編輯：韋樞）1110727

邱志偉、鍾佳濱、許智傑等3位立委和僑商界座談，加拿大卑詩省共有20幾位企業家代表參加，彼此交流許多經貿議題。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月27日

加拿大亞太基金會是加國重要智庫，基金會派出9名成員與立委訪問團深度交流，強調台灣將是基金會明年的研究重心。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年7月27日