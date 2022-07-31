總統：台日在產業價值鏈是夥伴非競爭者 盼入CPTPP

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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天說，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台日共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入CPTPP。

蔡總統今天出席李登輝基金會主辦的「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。

蔡總統說，李登輝畢生致力於台灣民主化，推動台灣政治轉型所帶來的深刻影響，依然是所有台灣人民共享的重要資產；最近不幸離世的前日本首相安倍晉三也和李登輝相知相惜、亦師亦友，長達近30年。

蔡總統提到，李登輝說過，台灣與日本都是亞洲最民主的國家，也最重視人權與和平，都四面環海有許多利害一致的地方，台日是生命共同體，應該緊密合作。

蔡總統認為，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，無論遭遇天災、疫情，台日總是攜手互助，度過重重困難挑戰。

蔡總統說，對於台日關係未來發展，她有三期許，第一，強化實質的經貿交流合作，日本是台灣的第三大貿易夥伴，也是外資、技術的主要來源之一，台灣也是日本第三大貿易夥伴，從政府民間、中央地方等多元管道，積極促進各項產業的實質合作，共同打造更安全的供應鏈。

她表示，台積電將與SONY合作在熊本縣設廠，就是一個很好的例子，面對國際經濟局勢快速變遷，台灣與日本在產業價值鏈上的角色是夥伴而不是競爭者，所以繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台灣日本共同在國際分工上取得優勢；台灣也已做好準備符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

其次是繼續加深公民社會以及教育文化領域的協力，除了經貿之外，台灣與日本人民在文化、教育、民間團體都建立緊密深厚互動，也不斷展開許多新的合作計畫，今年很多知名的日本藝術大師，包括奈良美智等來台舉辦展覽，引起廣大迴響；每年透過日本青年台灣研習營，邀請日本議員、國會助理等年輕世代與台灣互訪，希望台日友好進展，透過這些互動，繼續向下扎根。

蔡總統的第三個期許是，用更常態化方式，進行區域安全保障方面的合作，感謝日本近年來在許多國際場域多次強調台海和平穩定的重要性，日前她與日本前防衛大臣石破茂帶領的訪團對區域安全議題有交流，彼此都認為，台灣日本都處於第一島鏈上關鍵防線，正因為如此，台日更應該深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

蔡總統認為，台日可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定運作；她相信，繼續深化民主、發揚自由人權的信念，將所有共享普世價值的國家和人民團結在一起、攜手合作，共同守護印太區域內的和平穩定，是這一代人的挑戰與使命。（編輯：林淑媛）1110731