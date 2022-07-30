李登輝逝世2週年 兩千件史料捐贈國史館

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國史館公布其中一份文件為1998年10月12日前總統李登輝向辜振甫與參訪中國大陸代表團員的其中一頁講話稿，文件上還有用鉛筆修改的痕跡。（國史館提供）

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（中央社記者溫貴香台北30日電）前總統李登輝逝世2週年，李登輝基金會捐贈李登輝主政時期2000多項重要史料給國史館，其中包括李登輝於1998年10月向時任海峽交流基金會董事長辜振甫與參訪中國大陸代表團員的講話手稿等珍貴文件。

國史館下午舉辦「李前總統登輝先生逝世兩週年紀念─文物史料捐贈儀式暨李登輝新書發表會」，捐贈史料包含李登輝總統大事日記略稿、講話稿、談話紀要、言論集、著作等2000多項文物史料及圖書。

國史館長陳儀深贈送感謝狀及「為國存史」獎座給李登輝基金會董事長李安妮，感謝為國存史。

1998年10月14日第二次辜汪會談在上海登場，國史館公布其中一份文件為1998年10月12日向辜振甫與參訪中國大陸代表團員的其中一頁講話稿，文件上還有用鉛筆修改的痕跡。

會中發表的新書為「李登輝與台灣民主化學術討論會論文集」，內容包括東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸的主題演講，以及多位學者專家分別撰寫的17篇學術論文，針對李登輝在總統任內的兩岸外交、財政經濟、軍事國防、憲政改革、轉型正義，以及台灣主體性、生命史等多面向的學術研究。

民進黨立委管碧玲致詞表示，她一則以喜、一則以憂。李登輝文物是國家珍貴的歷史資產，從今日起能以國家力量保存、研究再利用；但為何覺得有點遺憾，因為希望看到國家級的李登輝總統紀念館或者是圖書館能夠成立，這個場合再次提醒她，這個目標目前還看不到具體的形影。

她表示，希望國史館取得這些文物後，以最大力量成立專案小組，好好研究，讓歷史變成生活的一部分。

李安妮致詞表示，與她的父親李登輝一直存在很矛盾關係，「一直認為他是我的父親，但是始終是大家的父親」，李登輝過世後，她參加由前交通部長林佳龍所發起「李登輝學研討會」，深知不可能把李登輝私有化。李登輝一輩子與台灣這塊土地緊緊附著在一起，好好閱讀李登輝的一輩子，確實可以建構新台灣人或台灣學的架構。

李安妮說，李登輝生前一再交代，不要搞偶像崇拜，他不是人類的救星、民族的英雄，只是代表某一個動盪階段的台灣人，做該做的事，帶領台灣這艘諾亞方舟的方向，這就是李登輝心中一直想的。

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她談到捐出李登輝文物背後的想法表示，一定要公共財化，才能增加李登輝的價值。

李安妮表示，未來可能會有一個民主園區，園區內有一個李登輝圖書館，但園區內會有很多活動，讓台灣人回顧自己的歷史。對於選擇台大法學院作為民主園區的選址，她說，台大法學院與李登輝、台灣民主過程有很多連結，每一張椅子、每一棵樹木都有故事，這是一件非常美好的事。（編輯：林興盟）1110730

1988年1月20日前總統李登輝約見省市政府首長及議長。右起為張建邦、許水德、高育仁、邱創煥、李登輝、沈昌煥、吳金贊、蘇南成。（國史館提供）

1988年1月20日前總統李登輝約見省市政府首長及議長談話紀要。（國史館提供）

1988年1月20日前總統李登輝約見省市政府首長及議長談話紀要。（國史館提供）

1988年5月8日彭淮南向前總統李登輝陳報「美國財政部部長及次長於參院銀行委員會『國際經濟及匯率政策報告』聽證會中對我之證詞摘要」。（國史館提供）