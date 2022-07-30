石破茂率團赴五指山弔唁李登輝 林佳龍等人陪同

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（中央社記者溫貴香台北30日電）日本前防衛大臣、現任眾議員石破茂率跨黨派眾議員組成的「思考日本安全保障議員之會」，由無任所大使林佳龍等人陪同，在前總統李登輝逝世兩週年紀念日的今天，前往五指山國軍示範公墓特勳區弔唁，表達真誠追思。

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團一行，於27日抵台展開為期4天的訪問行程，成員包括曾任日本防衛大臣的現任眾議員石破茂、濱田靖一，以及前防衛副大臣、眾議員長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

李登輝基金會今天發布新聞稿表示，石破茂等4位國會議員上午6時45分抵達五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝逝世兩週年紀念日獻上真誠的弔唁。

基金會表示，李登輝基金會董事長李安妮因照顧母親曾文惠夫人，因此由無任所大使林佳龍與李登輝基金會執行長鄭睦群陪同前往五指山國軍示範公墓。弔唁結束後，雙方在貴賓室簡短交流，鄭睦群代表李安妮向4位國會議員致意，並特別感謝石破茂團長表示將完成已故日本前首相安倍晉三的遺願，台日合作維護區域和平。

林佳龍指出，李前總統是他學成返國後的第一位長官，他非常感謝李前總統的指導及知遇之恩。李前總統不僅帶給台灣相當重要的影響，其經歷日治時期、威權時代與促成民主台灣，大時代的智慧應持續訴說與流傳。

李登輝基金會表示，「思考日本安全保障議員之會」4天訪問行程非常緊湊，特別於今天清晨六點自飯店出發，前往五指山弔唁李前總統。7時20分活動結束後，代表團立即返回下榻飯店舉行記者會，預計今日結束訪問返回日本。

李登輝基金會指出，鄭睦群也對國防部的協助表示感謝，弔唁儀式簡約、莊重肅穆，令來訪外賓留下深刻印象。（編輯：郭無患）1110730