李安妮：李登輝最盼在國際呈現台灣主體性

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故總統李登輝逝世2週年前夕，豐年社29日發表新書「永遠的農業人：李登輝與台灣農業」緬懷。李登輝基金會董事長李安妮（圖）表示，李登輝期待後代將台灣主體性在國際呈現出來。中央社記者楊淑閔攝 111年7月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）李登輝基金會董事長李安妮今天說，希望藉故總統李登輝這樣的人物，建構出包含文化、政治、經濟及社會等面向的台灣，李登輝也最期待後代在國際呈現台灣主體性。

李登輝逝世2週年前夕，豐年社發表新書「永遠的農業人：李登輝與台灣農業」；李登輝女兒李安妮於發表會表示，這本書從李登輝初始點「農業」詮釋李登輝與台灣的關係，編輯真的非常嚴謹，作者也整理得非常好，文字、圖片等資料都嚴謹交代來源。

她說，整理父親遺物時發現，父親在原住民、音樂、藝術、文化及體育領域是台灣典型代表人物，但她不是要大家崇拜李登輝，李登輝在世時也說不想被崇拜，但希望藉李登輝這樣的人物，建構出包含文化、政治、經濟及社會等面向的台灣。

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李安妮表示，接任基金會董事長後有重要任務，以有機體形式好好彙集李登輝遺留抽象性或具體的文物，包含檔案、資料等，讓台灣後代子孫可在有機體裡建構出台灣主體性，透過與國際人士交流、研究，從多面向說李登輝的故事，彰顯台灣這塊土地產生的人物。

至於如何評價李登輝之後的繼任者表現，李安妮說，也許會被說有性別偏見，但她對總統蔡英文有很高期待，蔡總統有某種訓練，也算是李登輝在任時的幕僚群之一，蔡總統做得很好。（編輯：李明宗）1110729