總統：危老重建累計逾3000件 盼都更政策徹底落實

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總統蔡英文（致詞者）30日出席中華都市更新全國總會第3、4屆理事長交接暨理監事授證典禮並致詞。中央社記者賴言曦攝 111年7月30日

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（中央社記者賴言曦台北30日電）總統蔡英文今天出席中華都更總會理事長交接典禮時表示，前年都更危老重建案已突破千件，今年6月更累計逾3000件，這是大家跟政府攜手打拚的好成績，但都更還要做得更多、更好、更快，盼大家一起讓政策更徹底落實。

中華都市更新全國總會今天舉辦第3、4屆理事長交接暨理監事授證典禮，總統蔡英文、民進黨籍台北市長參選人陳時中等人出席並致詞。

蔡總統表示，政府近年積極推動都市更新政策，陸續完成都更3法的訂定和修正，包括提高獎勵誘因，希望中高樓層的危險建築物加速辦理都更，降低災害風險，提升都市韌性。

總統指出，台灣還有很多建築物等著被更新，這是一項蠻大的工程，台灣都更地區的很多建築物，大部分都是戰後經濟發展期間，因為很多人口移入都會地區而建造。

總統表示，時至今天，經濟已經發展到一定程度，除了必須更講究住宅、建築的安全外，美觀、設計也牽涉都市景觀，這是此階段非常重要的工作，未來政府還會提供更多元的策略來推動都更。

陳時中致詞則表示，都市更新一直是民眾心中期待，台灣整體平均屋齡為32.6年，已逐漸來到需要汰換的階段，尤其台北市是「重中之重」，因為台北市城市發展早、老化也就快，如果沒有適當都更，城市發展就會停滯。

新任中華都更總會理事長江宏志表示，目前全國還有約550萬棟危樓跟都更案件要處理，未來中華都更總會將持續為台灣居住安全好好打拚。（編輯：林克倫）1110730