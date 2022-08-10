綠委訪日推CPTPP台灣旅行法 盼雙方進一步交流

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委郭國文等人訪日，行程今天進入尾聲；郭國文說，參訪團主打的CPTPP及「台灣旅行法」，許多日本國會議員都表示願意研究，他希望雙方政府能進一步交流，維持亞太地區的和平與繁榮。

訪問團成員之一的民進黨立委林楚茵認為，「安倍路線」不會改變，尤其在中國完全不掩飾將霸權擴張至亞洲，甚至全球的企圖時，台灣與共同堅持自由民主價值的日本都無法接受，也更要站在同一陣線，來維護亞太地區的穩定。

訪問團由立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文率團，成員包括民進黨立委、亞東國會議員友好協會副會長何志偉，及民進黨立委張廖萬堅、林楚茵與林靜儀等人，於4日起至10日訪日；郭國文今天發布新聞稿，說明訪日成果。

郭國文表示，這一週下來，共舉行16場拜會、見了近70位政治人物與學者，多數議員都透露訪台意願。對於參訪團這次主打的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及「台灣旅行法」，許多日本國會議員都表示願意回去研究草案。

郭國文表示，台灣旅行法草案是一個象徵，希望日方能為與台灣交流制定法律依據。亞東國會議員友好協會所草擬的版本，精神上是仿照美國版的台灣旅行法，該條約已演變成亞太地區的和平與安全定錨，並宣告亞太地區的和平與穩定是符合日本政治、安全的利益。

郭國文指出，近年來因亞太地區國際情勢的變化，台海局勢對日本的安保以及國際社會的安定至關重要，而台日作為亞太民主價值同盟，雙方政府需進一步交流，以維持亞太地區的和平與繁榮。

何志偉表示，台日之間相互扶持、相惜相依，更是命運共同體。就區域安全的角度而言，台日可以透過更密切的經貿關係來強化經濟安全，也期待軍事戰略上能加以合作。

林靜儀說，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海局勢明顯白熱化，對台日都有深切影響，應該強化雙方智庫或政府合作，促進區域和平。

張廖萬堅表示，期待能有日本版「台灣旅行法」，但按照目前趨勢，即便沒有法律框架，台日官方高層的交流依舊會更加緊密，有意義的對話必須持續並深化。（編輯：謝佳珍）1110810