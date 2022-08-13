加媒專訪 陳錦玲：台海安全攸關半導體供應鏈

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（中央社記者胡玉立多倫多12日專電）全球關切台海情勢，駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲接受多倫多星報專訪，呼籲加拿大和世界領導人挺身支持台灣，避免晶片等重要產業供應鏈受創。

中國升高對台威脅，加深各界對晶片產業鏈的擔憂。加拿大主流媒體多倫多星報（Toronto Star）為此專訪陳錦玲，12日以「中國升高對台灣威脅，引發全球關切電腦晶片荒」為題，刊出大篇幅報導。

陳錦玲在訪談中指出，「我們反對任何片面改變台海現狀的做法，中國和台灣的戰爭沒有贏家；尤其，晶片供應鏈中斷，將對全球經濟構成巨大困境」。

多倫多星報指出，台灣擁有世界上最大的半導體產業，單是台積電即佔全球晶片生產53%。全球半導體晶片短缺情況未歇，中國升高對台灣威脅，企業界越發擔憂類似烏克蘭戰爭的持續衝突可能對全球晶片產業造成嚴重影響。

陳錦玲表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭衝突持續，造成世界貨物供應短缺，已讓世界更加關切台灣處境，台灣得到西方國家的支持，比以往更強而有力。

陳錦玲表示，台灣是全球晶片供應商領導者，經濟以出口為導向。提升台灣和加拿大雙邊貿易投資關係，對台灣參與區域經濟整合非常重要。

她指出，2020年加拿大從台灣進口超過50億加幣（約新台幣1172億元）產品；2022年初，加拿大尋求與台灣建立更深化的貿易關係，啟動洽簽「台加投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，作為其印太貿易戰略的一部分。台灣去年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），正積極爭取加拿大支持台灣的入會申請。

多倫多星報並引述渥太華大學科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）的說法指出，中國和台灣均已申請加入CPTPP，CPTPP對勞工、環境和其他領域有一定的門檻要求。

瑪奎格－強斯敦讚揚台灣一直致力符合CPTPP的要求，而中國看來沒有機會符合標準。如果台灣獲准加入CPTPP，將協助台灣的國際地位向前邁出一大步，也將提升CPTPP會員國的經貿利益。（編輯：周永捷）1110813