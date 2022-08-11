CPTPP擬10月開執委會 星貿工部：新申請案有進展

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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國，貿工部官員今天表示，相信CPTPP執行委員會將於10月召開，討論議題包括入會申請案及協定執行狀況等；新入會申請案有進展，正在仔細研究。

英國去年2月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），去年下半年中國、台灣及厄瓜多也相繼提出申請，相關進度備受關注。

今年CPTPP輪值主席國由新加坡擔任，2月以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議。貿工部當時表示，會中針對一些經濟體的入會申請案交換意見，並重申有意加入者必須符合CPTPP高標準。

對於CPTPP執委會舉行時間及預計討論議題，新加坡貿工部常任秘書林明亮今天在新加坡經濟調查報告線上記者會回覆中央社記者提問時表示，相信執委會將於10月開會，但仍需再確認。

他說，會議討論議題不僅是新入會申請案，還包括會員國執行協定的狀況、部分會員國國內批准CPTPP的進度等。

關於英國申請入會，林明亮說，英國加入CPTPP的工作小組已成立也開了幾次會，取得進展。

至於其他新入會申請案，他說，「我們有進展，正仔細研究中」。

對於是否預期台灣、中國及厄瓜多的入會申請今年會有進展，林明亮回應，「會預期看到進展」，但很多責任不只落在擔任輪值主席國的新加坡身上，有意加入的經濟體及其他CPTPP成員國也都有責任。

他指出，作為主席國，新加坡希望確保過程順利進行，適當考慮每項申請案。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（編輯：郭中翰）1110811