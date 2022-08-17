駐澳洲官員：台澳經貿緊密 盼坎培拉挺台入CPTPP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨17日專電）駐布里斯本辦事處處長陶令文接受澳洲媒體訪問時呼籲，台澳經貿關係日益緊密，希望澳洲協助台灣加入CPTPP；並指出，美國眾議員議長裴洛西近日訪台行程顯示美國對台的支持態度，此外，台灣不會接受在「一中」前提下與中國對話。

澳洲人報 （The Australian）與昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）昨天刊登同一篇專訪陶令文的報導。內容提到，台灣是處於民主與專制鬥爭的最前線，長期受到中國的壓迫；台灣政府盼望與包括澳洲在內的理念相近國家可以透過各種形式合作。

陶令文表示，雖然中國在台海周邊發射飛彈並進行大規模軍事演習，引發台灣海峽前所未有的緊張情勢；不過，包括澳洲與台灣在內的民主國家之間的經貿關係，仍是日益緊密。

陶令文解釋，台、澳貿易近年發展蓬勃，2021年台灣採購澳洲昆士蘭州（Queensland）產品的價值，高達33億澳元（約新台幣696億元），其中以昆士蘭州的煤和牛肉為大宗。他強調，澳洲應支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以協助台灣降低對中國市場的貿易依存度。

近日美國眾議員議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以及中國在台灣周圍軍演，台海情勢成為國際社會的關注焦點。對此，陶令文表示，裴洛西是台灣長期友人，也是著名的人權捍衛者，她造訪台灣旨在表達對台灣政府與人民的友誼。

陶令文說，面對中國無理的武力威嚇，美國國務院及國防部均已發布聲明表達支持台灣。

他也指出，台灣與中國大陸雖存在許多文化與經貿連結，但據過去30年來多項民調顯示，愈來愈多台灣民眾認為自己是台灣人而非中國人。台灣希望與中國透過平等對話解決紛爭，但台灣民眾不會接受北京當局設定的「一個中國」先決條件。（編輯：陳惠珍）1110817