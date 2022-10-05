駐英代表處國慶酒會冠蓋雲集 跨黨派政要出席挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐英國代表處4日晚間舉行國慶酒會，上議院議員貝特爾男爵（右1）、保守黨籍下議院議員亞當斯（右2）及工黨籍上議院議員柯林斯男爵（左1）應駐英代表謝武樵（左3）邀請出席致詞。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年10月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）駐英國代表處今天晚間舉行國慶酒會，超過200名賓客出席。駐英代表謝武樵指出，面對嚴峻安全情勢，台灣將持續發展自我防衛能力，但也需要英國等重要夥伴支持同為自由民主政體的台灣。

儘管正值英國各政黨舉行黨大會期間，在距離國會大廈不遠處舉行的中華民國（台灣）111年國慶酒會，仍有多名跨黨派國會議員及各國駐英使館人員出席。

其中包括曾在英國外交部主管亞洲事務的副大臣、保守黨籍下議院議員亞當斯（Nigel Adams），前衛生部官員、上議院議員貝特爾男爵（Lord Bethell），工黨籍上議院議員柯林斯男爵（Lord Collins of Highbury），自由民主黨籍上議院議員里納德（Lord Rennard），以及巴拉圭、聖文森及格瑞那丁、海地等邦交國駐英大使與立陶宛、捷克等友好國家駐英外交官。

此外，出身台灣的牛津大學法學院院長陳明渝（Mindy Chen-Wishart），英國國家學術院（British Academy）創立120年來首位台裔院士、倫敦大學亞非學院（SOAS）阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津，以及大英圖書館（British Library）亞非部主任孟露夏（Luisa Elena Mengoni），在台灣擁有數以萬計粉絲的英國網紅戴舒萱（Susie Woo），今年6月代表烏克蘭首度參加台北國際書展的烏國最大出版品銷售平台Yakaboo國際市場發展部主任布恬科（Valentina Butenko）等文化、學術、經貿、僑界人士也應邀出席。

謝武樵致詞指出，台英關係持續強化，橫跨多領域、多議題。雙邊貿易總額去年約60億英鎊（約新台幣2168億元），且有增長空間；英國高品質羊肉預期很快就能進入台灣市場；除了已密切合作的風能，台英雙方正探索氫能與燃料電池合作的可能性。

下議院今年2月10日首次在院會議場舉行主題為台英合作的辯論，兩週後，俄羅斯全面入侵烏克蘭，隨後上議院於3月3日舉行題為「支持台灣民主」的質詢。

謝武樵提到，英國國會上、下議院都有明確強力支持與台灣在經貿、投資、科技、教育等領域密切合作的聲浪，並支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際機制和組織。赴國會答詢的英國外交部主責官員也明確表達認同議員相關主張，並表明台灣海峽的和平穩定符合英方利益。

不過，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣，中共開始藉故屢在台灣周邊實施軍事演訓，甚至發射飛彈穿越台灣上空，中共軍機、艦至今已數次逾越台海中線。

謝武樵說，中共試圖破壞台海現狀、創造新常態，更宣稱台海為其「內海」。今年是威權政權冒險進犯的一年。

在充滿嚴峻挑戰的一年再次舉行國慶酒會，謝武樵說，這提醒台灣應隨時保持警醒、為台灣應得的繁榮努力，持續發展可恃戰力，且除了自我防衛，更要負起維護區域和平穩定的責任。

但台灣也需要英國及其他自由民主政體的支持，含英國在內的七大工業國集團（G7）成員國即數次聲明將致力確保台海和平穩定。

謝武樵指出，俄烏戰爭爆發後，台灣很快譴責俄羅斯的侵略行為，表達支持烏克蘭的主權和領土完整，並參與對俄制裁以及對烏人道援助。他強調，台灣將堅定與各自由民主政體站在同一陣線。

貝特爾男爵、柯林斯男爵和亞當斯應邀致詞，提到台海情勢攸關全球安全、支持台英在各領域加強合作，包括儘快簽署雙邊投資和貿易協定。

貝特爾男爵主張英國的台灣政策不應被中共的可能反應制約，並應由「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。他呼籲英國政府公開表明台灣的未來只能由台灣人民決定，並期待英國政府就如何在與盟友合作的情況下，協助確保台灣具足夠自衛能力並在中共侵略台灣時對北京施加制裁，提出具體說明。（編輯：周永捷）1111005