CPTPP執委會登場 星貿工部長：強化戰略夥伴關係

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跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第6次執委會8日在新加坡登場，各會員國代表在閉門會議之前合照。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月8日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）CPTPP第6次執委會今天在新加坡登場，會議主席、星國貿工部長顏金勇說，這項協定已加強會員國間的戰略夥伴關係；自2018年底生效以來，已有5個經濟體申請加入，證明協定的價值。

新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，繼2月以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議後，執委會今天在金沙會議展覽中心以實體方式舉行，會議不公開，僅開放媒體採訪開幕致詞。

擔任會議主席的新加坡貿工部長顏金勇在開幕致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情威脅尚未過去，加上反全球化情緒及地緣政治緊張情勢等挑戰，「我們需要共同合作，強化經濟韌性並為我們的企業及人民創造更多機會」。

他表示，CPTPP生效以來的成果包括持續作為貿易協定的標準，也是數位經濟夥伴關係協定（DEPA）等許多新協議的基礎。

顏金勇指出，CPTPP為企業、員工及消費者帶來經濟益處。儘管在疫情期間，會員國間的貿易量仍持續成長，貨物貿易量由2019年的4670億美元增至2021年的5350億美元。

另一方面，顏金勇說，CPTPP已強化會員國間的戰略夥伴關係，他並藉此機會恭喜馬來西亞近期完成批准CPTPP的程序。

他表示，CPTPP自生效以來，已有5個經濟體申請加入，證明這項協定的價值，有助推動亞太自由貿易區。

已申請加入CPTPP的經濟體包括英國、中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加。

CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（編輯：馮昭）1111008