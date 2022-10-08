CPTPP：以英國為先例 續評估其他入會申請

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跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第6次執委會8日在新加坡登場，會後部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例。圖為各國與會官員合照。（新加坡貿工部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月8日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）「跨太平洋夥伴全面進步協定」第6次執委會今天在會議後的部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進協定高標準的規則至關重要；同時持續評估其他有意加入的經濟體能否符合高標準。

新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，繼2月以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議後，執委會今天在新加坡金沙會議展覽中心以實體方式舉行。這場閉門會議持續約3小時。

有關新入會申請案，擔任會議主席的新加坡貿工部長顏金勇在會後記者會表示，英國入會申請的討論持續進行。

CPTPP於2018年底生效後，英國是首個提出入會申請的經濟體。顏金勇說，為捍衛CPTPP高標準規則及市場准入承諾，妥善處理英國入會申請案至關重要。

他指出，還有其他經濟體表達加入CPTPP的意願，「儘管我們專注推進英國入會程序，成員國將依CPTPP入會程序，持續處理後續的申請案」，讓協定能擴及至有能力遵守高標準的經濟體。

除了英國，中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加也陸續申請加入CPTPP。

CPTPP第6次執委會聯合部長聲明指出，樂見在處理英國入會申請過程中，確保捍衛CPTPP高標準的努力，期待英國申請案有進展。這是CPTPP首個新入會申請案，將做為先例，對推進CPTPP高標準規則及全面市場准入承諾等，至關重要。

聲明提及，CPTPP會員國也將依入會申請程序處理後續申請案，評估有意加入的經濟體是否有能力符合CPTPP的高標準。

對於中央社記者問及，會中討論是否觸及中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加是否有能力遵守CPTPP高標準，顏金勇表示，會中並未針對個別申請案進行討論，只討論了概略性做法。

他重申，會中重要結論是，英國入會案將作為新會員加入的「開拓者」，相關經驗將有助入會程序更加順利。

代表澳洲出席的澳洲助理貿易部長艾瑞斯（Tim Ayres）也說，會員國認為應先處理英國入會申請案。

至於英國入會案是否有時間表，日本經濟再生擔當大臣山際大志郎表示，沒有設定時間表。顏金勇則說，希望儘早完成討論、協商，但同時必須捍衛協定高標準的原則，因此需要有足夠時間進行協商。

英國加入CPTPP的工作小組由日本擔任主席。

CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。紐西蘭將接棒擔任明年CPTPP輪值主席國。（編輯：馮昭）1111008