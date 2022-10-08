更多編輯台推薦新聞：
台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道
生活

台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架
生活

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

影片／橘高校圓山飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／橘高校圓山飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國泰世華銀行刷卡網銀ATM當機 近5小時全面修復
首頁 / 國際
CPTPP
新聞專題
CPTPP4/248
首頁 / 國際

馬來西亞批准CPTPP 預計11/29生效

2022/10/8 16:35（10/8 16:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）CPTPP第6次執委會今天在新加坡登場，會後部長聯合聲明指出，樂見馬來西亞完成國內批准程序，成為第9個批准該協定的國家，預計11月29日生效。

新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，繼2月以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議後，執委會今天在金沙會議展覽中心以實體方式舉行。

會後部長聯合聲明指出，樂見馬來西亞日前完成國內批准程序，成為第9個批准該協定的國家，預計11月29日生效；相信將進一步深化經濟整合，擴大協定涵蓋範圍。

聲明也鼓勵尚未完成國內批准程序的締約國加快腳步，讓協定儘早對所有締約國生效。

目前CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。這11國於2018年3月簽署CPTPP，目前智利、汶萊尚未批准這項協定。

此外，新加坡貿工部發布新聞稿表示，今天會議是疫情以來首度以實體方式召開CPTPP執委會。各會員國在會中通過專業服務相互承認協定的準則，並檢視CPTPP執行成效。

貿工部表示，會員國也在會中討論數位經濟及綠色經濟方面的新興合作領域，提供會員國深化合作的機會；同意繼續處理後續入會申請案，評估有意加入的經濟體是否有能力符合協定的高標準，並考量他們貿易承諾的實踐。

CPTPP部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進CPTPP高標準規則及全面市場准入承諾等，至關重要。

除了英國，中國、台灣、厄瓜多及哥斯大黎加也陸續申請加入CPTPP。（編輯：林憬屏）1111008

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第6次執委會8日在新加坡登場，會後部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例。圖為各國與會官員合照。（新加坡貿工部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月8日
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第6次執委會8日在新加坡登場，會後部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例。圖為各國與會官員合照。（新加坡貿工部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
CPTPP：以英國為先例 續評估其他入會申請