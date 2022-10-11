賴副總統接見加國議員訪團 盼台加FIPA有進展

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（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統賴清德今天接見加拿大國會議員訪問團時表示，期盼支持台灣參與CPTPP。加拿大眾議員史葛洛說，將持續關心CPTPP的發展，希望台灣能夠加入，也希望台加投資促進暨保障協議（FIPA）能很快獲得正面結果。

副總統賴清德上午接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）所率領的國會議員訪問團。

針對中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口進行軍演，賴副總統感謝史葛洛在今年8月，立刻對外表達對台灣的支持，強調「民主是生活最重要的元素，加拿大應該要支持為民主奮鬥的國家，也很自豪加拿大沒有向中國屈服。」

賴副總統並代表台灣感謝加拿大政府，在今年8月中國軍演之後，表達對台海和平穩定的關注，也公開支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）等。

副總統表示，台灣與加拿大之間的交流合作越來越密切，特別是在今年初，台灣與加拿大已經開始進行投資促進暨保障協議（FIPA）探索性討論，未來這項協議確定之後，相信一定能夠有更大的進展。

賴副總統也說，加拿大是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國，在台灣申請加入CPTPP之後，希望未來能獲得史葛洛、所有國會議員以及加拿大政府的支持，讓台灣有機會參與。

賴副總統說，面對全球新產業鏈重組的時刻，希望能夠跟加拿大共同合作，創造雙贏，為國際社會創造一個更好的經濟與未來。

史葛洛致詞時表示，大家都知道一個道理，就是在最需要、最艱困的時候，才知道誰是真朋友。訪團在台海緊張的時刻，來台灣訪問，具體展現對台灣的友誼。

她提及，在疫情初期，加拿大獲得台灣非常多的幫助，台灣提供加拿大許多口罩與相關設備。事實上，在疫情期間，台灣向全世界展現了非常卓越的領導能力，誠如蔡總統在國慶演說中所言，要給世界更好的台灣，在世界需要的時候，台灣也確實提供了很大的幫助。

史葛洛說，將持續關心CPTPP的發展，包括她在內的所有訪問團成員都希望台灣能夠加入CPTPP。此外，有關台灣與加拿大的FIPA，也希望能很快獲得正面結果。

史葛洛訪團成員包括：亞可諾（Angelo Iacono）、崔布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay，另譯：川布雷）、馬特爾（Richard Martel，另譯：馬泰爾）、路易斯（Chris Lewis）等跨黨派聯邦眾議員。（編輯：謝佳珍）1111011