訪台積電鴻海 加國會貿易主席史葛洛盼深化雙邊鏈結【專訪】

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加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）率團訪問台灣，她表示，友台議員會把此次來訪訊息帶回加拿大，凸顯增進台灣與加拿大各種雙邊、多邊溝通的好處。中央社記者裴禛攝 111年10月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛日前率團訪台，她接受中央社專訪時表示，從抵台第一天起，半導體產業合作就是訪團聚焦的議題，訪團也特別走訪台積電、鴻海，探索深化雙邊鏈結的可能性。

身兼台加國會議員友好協會會長的史葛洛（Judy Sgro） 9日至14日率團訪問台灣，她表示此行談到有關台加經貿合作的多項重要議題，包括台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及台加簽署「投資促進暨保障協議」（FIPA）等。

對於簽署FIPA，史葛洛說，這不僅對台灣重要，對加拿大也很重要，可同時保障台加企業與投資者，因此加拿大政府充分理解應盡早（sooner than later）完成FIPA的重要性。

史葛洛說，台加FIPA目前進度是今年6月雙方已完成探索性討論，台灣正等候加國採取下一步，加國則正努力完成必要工作，也會確保加國投資者各項權益及相關議題都被納入協議。

至於台灣加入CPTPP，史葛洛表示，目前必須先完成英國入會的談判，但加國友台議員都樂見台灣成為CPTPP一員，台灣加入將為區域經貿開啟大量新契機。

史葛洛表示，台灣半導體產業對加拿大與全世界都至關重要，這是訪團此行盼開拓的重點合作契機，具體成果包括促使台加半導體產業「教育人才交流」，例如讓加拿大學生到台灣產業培訓，增進雙邊產學合作。

史葛洛表示，訪團參觀台積電、鴻海，對於台灣半導體產業的運作模式印象十分深刻，訪團將把參訪成果帶回加拿大，以國會議員身分繼續發聲，推動台加深化經貿合作。

路透社報導，訪團成員、加拿大汽車生產重鎮安大略省（Ontario）議員路易斯（Chris Lewis）14日表示，他訪台時向台灣提出「請給我們更多晶片」的要求，以協助加國企業生產線短缺問題。

路易斯向路透社表示，「每一場會議，包括對政府高層，我都提到晶片短缺非常嚴重。那是議題相當廣泛的對談，每一次我們都說，請給我們更多晶片。」他表示在拜會台積電時要求「把加拿大排在名單上的首位」，並呼籲在加拿大設立晶片製造廠。（編輯：楊凱翔）1111016