蘇貞昌接見加拿大議員訪問團 盼促成兩國經貿談判

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長蘇貞昌今天接見加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）眾議員訪問團時說，盼訪團能促成兩國經貿談判，且持續支持台灣加入國際組織；史葛洛承諾，回國將續推動台加投資促進暨保障協議（FIPA）。

蘇貞昌說，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情初期，台灣被全世界認為恐成遭病毒肆虐最慘的國家，但台灣創下11年來最好的經濟成績，且在各方面大幅進步；台灣在蔡總統領導下，全民團結面對防疫，絕非中國所稱的台灣健康由中國負責。

蘇貞昌指出，感謝史葛洛與訪問團成員在國會多次為台灣發聲，及加拿大政府數度在各種場合支持台灣加入國際組織，並表態反對中國軍機、軍艦騷擾，單方面破壞地區穩定和平的種種行為。

蘇貞昌表示，中國軍機不斷騷擾台灣，但台灣民眾不憂不懼過正常生活，並且推動經濟發展，訪團此行可以作為見證。

蘇貞昌說，台加關係密切，對於自由、民主、人權等價值認同有同樣理念，彼此貿易關係越來越強、投資越來越多，希望史葛洛返國後，能多促進彼此的貿易關係、促成經貿談判，有利雙方互惠互利，並持續支持台灣加入國際組織。

史葛洛指出，睽違6年再訪台灣，佩服台灣市容乾淨整齊，交通管理也非常完善。

史葛洛說，今天參訪加拿大再生能源企業「北陸能源」，知道他們正努力執行計畫，努力滿足台灣龐大的能源需求，這個參訪也等於見證台加友誼的象徵，台灣與加拿大有許多相似之處，正各自致力、努力滿足需求，以及創造更多機會。

史葛洛表示，加拿大有許多人提及台加雙邊貿易投資保障、倡議協定，以及台灣想要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願等，而此行已經了解更多FIPA與CPTPP的詳細細節，待返國時，將在國會持續推動，盼上述兩者都能成真。（編輯：蘇志宗）1111012