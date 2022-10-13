蘇貞昌：國境開放不等於疫情結束 仍要遵守防疫

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（中央社記者賴于榛台北13日電）今天是國境開放首日，行政院長蘇貞昌提醒部會，一定要就新的階段與狀況提供足夠宣傳、溝通與指引，同時呼籲民眾，國境開放不等於疫情結束，仍應尊重指揮中心公告的防疫措施規範。

行政院發言人羅秉成今天主持政院記者會時轉述，蘇貞昌聽取「COVID-19疫情現況及開放準備」報告後指出，今天是國境開放第一天，首個國外旅行團已經在凌晨抵台，今天將有泰國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南共6國、20團來台旅遊，到月底為止約會有230團。

蘇貞昌說，新階段的到來並不容易，這是民眾頂住一波波疫情衝擊得來的結果，也要感謝指揮中心998天來的努力，他下午也將與總統蔡英文到桃園國際機場，感謝各方的付出。

他表示，這兩年多，全球確診6億多人，逾600萬人死亡，有些國家鎖國、封城，也有國家用粗暴手段對待他們的國民，台灣防疫則受世界肯定，照樣舉辦20多萬人的考試、公投，但這段時間也有民眾受到衝擊，甚至失去生命，他感到哀痛不捨，也深自從中檢討如何能做到更好。

蘇貞昌提醒各部會，一定要就新的階段與狀況，提供足夠宣傳、溝通與指引，各種情況一定都做好，緊盯至末梢，像是醫療量能、藥物、防疫物資等也要隨時盤點準備，並持續宣導施打疫苗，注意流感發展等等。

他強調，國境開放不等於疫情結束，呼籲民眾防疫措施還是要尊重指揮中心公告的規範，不要以為疫情就結束了。（編輯：郭無患）1111013