政院周姓小編亡故 蘇貞昌致哀並指示全力協助後事

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院周姓小編昨天被發現陳屍在新北市五股區淡水河岸旁，行政院今天表示，行政院長蘇貞昌感謝其生前在工作上的努力與付出，除向其家屬深致哀悼之意，也指示政院全力協助家屬處理後事。

蘆洲警方昨天發現，新北市五股區淡水河岸旁，有男性屍體倒臥，經確認後，是日前失蹤的行政院員工周姓小編，初步已排除他殺。

行政院發言人羅秉成回應中央社記者詢問指出，有關媒體報導行政院周姓員工不幸亡故一事，周姓員工日前因私人因素而輕生，昨天經警方報請檢察官相驗確認後，已由家屬領回。

羅秉成表示，珍貴的生命驟然消逝，令人深感遺憾與不捨，蘇貞昌特別感謝其生前在工作上的努力與付出，並向其家屬深致哀悼之意，也指示政院全力協助家屬處理後事。（編輯：郭無患）1111012

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