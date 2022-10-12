五股淡水河岸浮屍 疑似行政院周姓小編

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市五股區淡水河岸旁，有民眾發現有男性屍體倒臥，警方獲報到場了解，確認是日前失蹤的行政院周姓小編，初步已排除他殺。

蘆洲警方訊息指出，今天上午11時許在五股區淡水河岸，也就是在一號越堤道旁，有民眾通報發現一具浮屍，警方到場查看，發現這具身上僅穿內褲的男屍趴於河岸邊。

警方到場後立即封鎖現場，經查死者為29歲周姓男子，疑似行政院小編，周男友人於10月9日凌晨3時許向三重分局三重派出所通報紀錄失蹤人口。

警方表示，屍體經鑑識人員初步檢視並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，初步排除他殺嫌疑。已通知家屬確認身分並製作筆錄，相關資料製作完畢後依規定報請新北地檢署相驗。

新北地檢署表示，蘆洲警分局今天下午有報請相驗一名同樣姓名的死者，死亡原因沒有外力介入，目前遺體已發還家屬，其餘涉及個人隱私不方便透露。（編輯：林治平）1111011

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