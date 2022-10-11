國發會盼每年至少15萬新生兒 盡量開放外來人口

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨立委蔣萬安今天表示，每年新生兒人數持續創歷史新低，今年恐不到15萬人。國發會主委龔明鑫表示，希望至少每年維持在15萬人，也會盡量開放引進外來人口，希望未來8年引進40萬名外來人口。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

國民黨立委蔣萬安在質詢時關注少子女化議題，他表示，從2016年總統蔡英文上任後，就說少子女化是國安危機，民進黨政府也提很多政策、編很多預算來面對，但是每年新生兒人數都持續下探，從2016年的20萬，降到去年只剩下15萬的新生兒。

蔣萬安指出，今年可能連保15萬人都有問題，根據國發會的推估，只有13萬人，即便是高推估可能也只有14萬人，將再創歷史新低。顯然政府投入的預算、資源，推動的政策及相關修法，沒有達到預期的成效。

列席的國發會主委龔明鑫表示，希望至少每年新生兒的人數能維持在15萬人，在人力補充上，除生養環境調適之外，現在也盡量開放大量引進外來人口，看能否補足這塊。如果新生兒一年少5萬人，8年就少40萬人，希望這8年的時間，能否引進40萬的外來人口。

龔明鑫指出，其中引進外國專業人才，立法院已三讀通過人才專法，目前比較開放，另外就是擴大僑外生的範圍。

蘇貞昌表示，確實因為少子女化，使得超高齡社會快速來臨。目前35歲至44歲的民眾，還是有相當高的比例希望生小孩，雖然受限社會因素，但在生理因素方面，政府也拿出大魄力，對不孕症進行補助，非常有效。

蘇貞昌指出，2020年才19件申請，但現在已經有4700多個新生兒，因為這個補助而誕生，到年底則會有超過1萬個新生兒，這是政府最近面對少子女化中最有效的政策。（編輯：黃國倫）1111011