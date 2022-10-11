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深蹲換搭公車 蘇貞昌：鼓勵運動好但要多方考量

2022/10/11 16:32
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（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「深蹲換乘公車」後，引發各界討論；行政院長蘇貞昌今天說，鼓勵運動是好事，但有些人因身體或年齡等因素，不適合深蹲，會不會產生相對剝奪等，這要多方考量。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

蔣萬安日前在2022台灣氣候行動博覽會上舉例透過「深蹲20下免費搭1次公車」達到減碳效果，引發各界討論。

民進黨立委莊瑞雄今天質詢時提到，總統蔡英文在去年的世界地球日宣示，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，而台灣今年3月也公布相關路徑及策略總說明。

不過，莊瑞雄詢問蘇貞昌，對於蔣萬安提出深蹲20下送一次公車搭乘的看法；蘇貞昌說，鼓勵運動是好事，不過用深蹲來換搭公車，對於普遍人民需要搭公車，有些人因為身體、年齡等因素，不適合深蹲，這樣會不會產生相對剝奪等，也必須要多方考量。

蘇貞昌說，中央現在沒這樣的政策，自己也不了解這個政見，但看外國深蹲，還有一個機器在前面，他不清楚內容。（編輯：蘇龍麒）1111011

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