義務役延長擔心影響選情？邱國正：心中沒有選舉

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（中央社記者王揚宇、王承中台北11日電）義務役役期年底前出爐，立委質疑遲未公布是否擔心影響選舉。國防部長邱國正說，他是軍人出身，想法很單純，就是如何保家衛國，不談政治議題，心裡沒有選舉；行政院長蘇貞昌則表示，各部會要通通談好才會公布。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯在質詢時質疑，國防部遲未公布義務役期延長，是否因為擔心影響選情。列席備詢的國防部長邱國正指出，他是軍人出身，想法都很單純，就是如何保家衛國，不談政治議題，他心裡也沒有選舉，軍中也沒有人在談選舉。

謝衣鳯追問，既然國防部不談選舉，國防部內部討論役期到底要延役幾年，是延1年還是2年。對此，邱國正表示，這茲事體大，如果他現在講一句話，大家引用了，到時候又有變化該怎麼辦。他沒有考量到選舉，現在大家還在研擬當中，只要各部會談妥，按照程序，國防部自然要呈報行政院，核可後就公告。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提到，兩岸關係緊張下，「守土衛國，你我同行」是重要指標，但有人說要不惜一戰，到底台灣要必戰還是避戰。邱國正說，國軍這幾年一直克制不讓自己挑起戰端，但如果中共要武力犯台，國軍會應戰。

另外，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為中國人民的「特別行政區」。楊瓊瓔說，這種說法沒有辦法讓人接受，也有立委說要全面抵制特斯拉，但特斯拉有75%的供應鏈在台灣，政府會做什麼配合。

蘇貞昌說，政府並沒有全面抵制的計畫，他覺得不必在意哪個人講的哪一句話，對於各種不同意見，大家都有看到，最重要的還是要看總統蔡英文、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相特拉斯（Liz Truss）怎麼講。

國民黨立委鄭正鈐質詢時要求蘇貞昌表明「花了多少心力在追求和平」。蘇貞昌對此答覆，「我們用盡全力追求和平」，包括蔡總統昨天以國家元首在國慶大典上這麼樣字字句句懇切，就知道「一定追求和平」。

蘇貞昌重申，台灣絕對不會去啟戰端；對於周邊情勢和台海情勢等等，都會密切注意，做相關因應準備，都很嚴謹進行。（編輯：楊凱翔）1111011