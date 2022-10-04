義務役役期延長選後定案？邱國正：未考量選舉

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立委持續關注義務役役期是否延長、是否在選後定案。國防部長邱國正今天說，目前正在研議，沒有考量選舉問題；行政院長蘇貞昌指出，現在還沒定案，若各部會協調好了，會提前一年預告。

立法院會今天安排蘇貞昌等人及相關部會首長列席報告112年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢時，關注國防預算占總預算的比例，認為這是5年來最低；蘇貞昌說，除了公務預算，還要加上特別預算，這2個要合起來算。

江啟臣詢問，國防預算應該占GDP多少比例，有沒有什麼概念、主張，而且蘇貞昌過去擔任民進黨主席時，曾說要達到3%的水準，但明年度實際上只有1.7%，要加上特別預算才有到2.43%。

蘇貞昌指出，依照國力跟國防需要，以目前來看，有能力增加也有需要增加，應該要適當反映國家的需要，這不是死的數字。

蘇貞昌指出，軍情瞬息萬變，購買武器也要美國同意等，這些都是變動的。

江啟臣表示，社會關注義務役期延長議題，現在台灣的兵力夠不夠；蘇貞昌表示，對於國防需要來說是夠的。

江啟臣詢問，兵役是否會延長一年、是否有可能在選舉後定案，以及如果如外界所言，這樣的話預算會因此增加多少；邱國正表示，現在正在規劃，沒有考量選舉問題，至於預算部分，因為案子還沒定案，他不便講。

蘇貞昌說，需不需要延長役期、要延長多久，跨部會正在研議，現在還沒定案，若各部會協調溝通好了會預告，而預告會提前一年，會有一年的因應。

此外，美國國會在推動的「台灣政策法案」內容中，計劃未來5年提供台灣65億美元軍援。

江啟臣說，這65億美元是「有條件無償」的軍援，雖然案子還沒通過，但有可能會在未來的國防授權法案通過，直接從明年就開始做，政府是否有跟美方討論到當中的「條件」。

邱國正說，還沒有談，目前最起碼，他還沒有接觸到這塊，但他有密切注意。（編輯：楊凱翔）1111004