邱國正：若恢復一年義務役 當兵4個月役男不需再補8個月

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國防部長邱國正12日表示，如果恢復一年制義務役，現行4個月的軍事訓練役役男不需回營補實其餘8個月役期。圖為特戰人員宜蘭行軍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部長邱國正今天表示，如果恢復一年制義務役，現行4個月的軍事訓練役役男不需要回營補實其餘8個月役期；雖然他不承諾恢復一年制義務役時程，但期望今年底前公告，國防部也朝這方向努力。

國防部、國家安全局上午在立法院外交及國防委員會分別專案報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」，並備質詢，國防部長邱國正、國安局長陳明通列席。

有關義務役期延長是否延長，邱國正會前受訪表示，雖然他不承諾時程，但他期望今年底前公告，國防部也朝這方向努力。他指出，依規定義務役期延長要公告1年後實施，如果今年底前公告，公告滿1年後可在113年實施，但如果是明年（112年）公告，得再經過1年，也就是114年才能實施。

國民黨立委江啟臣關切，屆時若義務役恢復為一年，因現階段服4個月軍事訓練役役男領的是「結訓令」，而非「退伍令」，民眾擔憂這些軍事訓練役役男屆時是否要再回營補實役期。

邱國正回應，「不會影響」，民眾擔憂義務役期延長議題，國防部也很戒慎恐懼。（編輯：郭無患）1111012