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傳95年次役男服一年義務役 邱國正：從未講數字

2022/10/14 11:10（10/14 11:28 更新）
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外傳民國95年後出生的役男，將改服一年義務役。國防部長邱國正14日表示，一切都還在研議、規劃中，年底前一定會公布。（中央社檔案照片）
外傳民國95年後出生的役男，將改服一年義務役。國防部長邱國正14日表示，一切都還在研議、規劃中，年底前一定會公布。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北14日電）外傳民國95年後出生的役男，將改服一年義務役。國防部長邱國正今天表示，那是媒體報導的推測，他從來沒講哪個數字，一切都還在研議、規劃中，年底前一定會公布。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢，邱國正被問到義務役期延長相關進度表示，這個問題已經答了好幾次，還在研議當中，每次都要求他講一個數字，有點強人所難。

他重申，一切都還在研議，屆時一定會公告、具體說明，「大家的疑義，我都聽到」，就因為聽到，所以要更加縝密評估。

記者追問是民國95年之後出生的役男適用嗎？邱國正說，那是媒體報導的推測，他從來沒講哪個數字；一切在考量當中。

對於邱國正日前在立法院答詢表示，役期延長剛好是兩岸情勢緊張、「民氣可用」，但國安局長陳明通日前在立院卻表示，總統蔡英文到2024年的任期內，中國不會攻台。

邱國正對此表示，軍人立場都是從嚴考量問題，「料敵從寬」，把敵方可能行動、每一樣可能情況都列進去，再依據顯現的徵候來排除，「大家不要誤解了，他講一套、我一套，沒有這個問題」，各自考量不同。（編輯：楊凱翔）1111014

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