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加強照顧義務役 內政部修法調高因公傷亡慰問金

2022/11/21 10:37
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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部今天發布修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」，調高義務役軍人作戰、因公死亡及身心障礙慰問金發給基準，其中，因公死亡慰問金由新台幣100萬元調高為150萬元。

內政部透過新聞稿表示，為加強照顧因公傷亡的義務役軍人及遺族，發布修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」，主要是調高義務役軍人作戰、因公死亡及身心障礙慰問金發給基準，另也調整安養津貼發放週期，由每三節發放改為按月發放，以感謝他們服役期間為國付出，同時衡平義務役軍人及替代役役男權益。

內政部指出，國防部為避免重複發給慰問金，修正「國軍人員因戰公傷亡慰問實施規定」，增列同一事由已依其他法令規定發給慰問金，已達該規定給予基準者，不再發給慰問金，導致出現義務役軍人與替代役役男的死亡及身心障礙慰問金，發給基準不一致情形。

內政部說，為衡平義務役軍人及替代役役男權益，表達政府關懷及慰問之意，修法將義務役軍人作戰死亡慰問金，由120萬元調高為180萬元；因公死亡慰問金由100萬元調高為150萬元；作戰、因公致身心障礙按等級，由1萬元到60萬元，調高為2萬元到120萬元。（編輯：張均懋）1111121

#內政部
#國防部
#義務役
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