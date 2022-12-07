邱國正：義務役役期延長案維持今年底前公布
2022/12/7 10:00（12/7 11:01 更新）
立法院外交及國防委員會7日邀請國防部長邱國正（中）報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，並備質詢。圖為邱國正於會前接受媒體聯訪，回應相關時事議題。中央社記者趙世勳攝 111年12月7日
（中央社記者黃雅詩台北7日電）國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，義務役役期延長方案仍將維持計畫在今年底前正式公布，因為如果拖到明年才公布，實施日期又要往後延一年。
立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，並備質詢。
邱國正會前接受媒體訪問，有關媒體提問12月是否公告兵役延期為1年的方案，邱國正表示，兵役延期方案花很多時間研議，是因為過程需傾聽各方意見、民間聲音；軍方考量很單純，是為了增強戰力，他強調「選舉都已結束了」，宣布時機跟選舉考量無關。
至於兵役影響選情，邱國正表示，「我不知道」，假如會有影響，不知道是正面還負面；但民眾對於保家衛國是全民共同責任部分有共識，至於有不同的意見，例如針對軍中管教，這些問題國軍將會持續強化。
有關選後內閣人事異動，總統蔡英文是否曾致電慰留或溝通，邱國正說，政務官去留非自行決定，不過「目前都沒人討論到相關話題」。
彭博新聞引述美國國務院一份對國會議員的通知指出，美國擬升級對台軍售交易案，出售多達100枚最先進的愛國者3增程型飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE）及雷達、支援裝備，以協助台灣防禦區域威脅。邱國正表示，目前還沒聽說。（編輯：郭無患）1111207
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
加強照顧義務役 內政部修法調高因公傷亡慰問金