本土社團民調 74%民眾支持兵役延長為1年

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（中央社記者葉素萍台北12日電）台獨聯盟與台灣安保協會今天公布最新民調指，74.4%民眾支持兵役制度由現行的4個月，恢復為1年。他們認為，台灣人的抵抗意志不容小覷，這次九合一選舉「票投民進黨、青年上戰場」的效應，不應誇大為民進黨敗選的主因。

台獨聯盟與台灣安保協會今天召開記者會公布民調指出，60.3%同意和美國建立軍事同盟、互相協助；49.7%民眾認為政府應該積極推動和美國建交；55.5%贊成用「台灣」的名義和美國建交。

民調顯示，如果台灣遭受軍事攻擊，64.9%民眾願意承擔風險保衛家園。民調也顯示，在軍事訓練完整、合理的前提下，74.4%同意兵役制度由現行4個月恢復為1年。

民調另顯示，政府整體施政滿意度，相較過去2年超過3成，今年掉至26.7%。

台獨聯盟與台灣安保協會認為，從台美軍事同盟、捍衛台灣、兵役恢復為1年等題目來看，台灣人高度關注並捍衛台灣整體安全的問題，也說明面對中國威脅，台灣人的抵抗意志不容小覷。因此，這次九合一選舉「票投民進黨、青年上戰場」的效應，不應誇大為民進黨敗選的主因。

與會的時事評論員楊宗澧說到，即便國民黨在兵役延長上，不斷鼓吹反對意見，但是從民調來看泛藍的支持者很多都認同兵役恢復為1年。

台灣教授協會副會長陳俐甫提醒，兵役恢復1年的前提，是訓練完整、合理的意義下，國家必須說明要人民如何保家衛國，不能說就是給國防部管理，過去洪仲丘案反映軍中管教不合理、近日又發生送去西點軍校念書幾乎退光，這些問題政府從來都沒有交代。

這份民調是由台灣安保協會委託山水民調執行，訪問時間為11月29日至12月1日，調查對象是全國年滿15歲以上民眾，完成樣本1084份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.98個百分點。（編輯：林興盟）1111212